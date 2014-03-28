中股业绩：上港集团去年实现净利润52.56亿元，同比增长5.76%

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透上海3月28日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周五公布，去年实现净利润52.56亿元人民币，同比增长5.76%；拟每10股派发现金红利1.27元（含税）。
年报显示，2013年该公司完成母港货物吞吐量5.43亿吨，同比增长8.1%；实现营业收入281.62亿元，同比下降0.77%，主要受合并范围发生变化影响，如剔除该因素影响，按同口径计算，营业收入同比增长2.9%。
关于公司发展战略，上港集团指出，在保持主业稳定增长态势的同时，公司将积极拓展相关多元产业，持续提升经营效益。将结合城市发展需要调整资源，推动港口商务地产业务发展，“因地制宜”地将商业地产运作与土地出让、持有经营、物业管理结合起来。
此外，集团还将更多引入金融元素和港口物流行业结合，持续关注自贸试验区内高端航运服务业发展。
上港集团周四收报4.91元，过去三个月累计下跌6.1%。(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%