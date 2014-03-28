中股业绩：上港集团去年实现净利润52.56亿元，同比增长5.76%

路透上海3月28日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周五公布，去年实现净利润52.56亿元人民币，同比增长5.76%；拟每10股派发现金红利1.27元（含税）。

年报显示，2013年该公司完成母港货物吞吐量5.43亿吨，同比增长8.1%；实现营业收入281.62亿元，同比下降0.77%，主要受合并范围发生变化影响，如剔除该因素影响，按同口径计算，营业收入同比增长2.9%。

关于公司发展战略，上港集团指出，在保持主业稳定增长态势的同时，公司将积极拓展相关多元产业，持续提升经营效益。将结合城市发展需要调整资源，推动港口商务地产业务发展，“因地制宜”地将商业地产运作与土地出让、持有经营、物业管理结合起来。

此外，集团还将更多引入金融元素和港口物流行业结合，持续关注自贸试验区内高端航运服务业发展。

上港集团周四收报4.91元，过去三个月累计下跌6.1%。(完)

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