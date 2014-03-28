港报财经评论：收水戳破非理性炒作--信报3月28日

收水戳破非理性炒作/ 习广思

全球银行皆缺水，内银不断扑水增加资本之余，香港银行亦在扑水应付资本比率要求。美国的银行一轮压力测试中，花旗再度“肥佬”，高盛及美银之所以过关，是因为下调股份回购及派息。美国金融股及科技股皆面对着负面消息，加上乌克兰政局未稳，地缘政治风险随时再度升温，连欧洲股票也受到牵连。恒指继续由旧经济股、重磅蓝筹支撑，收报21,834点，下跌53点；大市成交额881亿港元，主角肯定是腾讯 ，其正股及窝轮成交额近113亿港元。各大蓝筹股在结算前支撑指数，中移动 带动电讯股力撑大市，中信泰富 复牌后急涨，并惹来市场对国企资产重组的憧憬。

指数看似平稳，却其实是惨跌。港股延续周二剧情，热炒股持续逃生，昨天跌势较周二更为惨烈，可谓是另一场小股灾。大市有超过1,000只股份下跌，早段有超过50只股份跌幅逾20%，收市时有逾60只股份跌幅超过10%。重灾区集中在中小型股，尤其是炒概念的投资者，反映资金炒作由概念股回到大价、高息、稳阵的股份。从板块上来看，以科网、软件、支付、医药股跌得最厉害，相反旧经济板块如内银、石油及电讯股反弹，反映资金在强势板块、新旧经济股中“换马”，但可能是短期现象，旧经济股弹完或会再跌。

其次，急跌股份涉及业绩因素，科网等股份在业绩后被洗仓，反映个别公司盈利未追上预期，部分被基金看淡的股份，更是被先沽为快，半新股辉山 遭基金套现就是一个例子。目前有哪些股份上升？中资旧经济股反弹，成为短期避风港，除此之外，部分高息股如领汇 、港灯 ，甚至安踏 都有力企稳，反映资金流入高息股避风头。上述市况周二已发出警告，热炒股出现资金逃亡，且是环球性现象，五大讯号包括：（1）美股强势板块急跌，生物科技及科技股泡沫濒临爆破；（2）沽空报告再狙击，打击市场对半新股、小型股的信心；（3）部分热门股在业绩公布后抽水；（4）资金“换马”，流入旧经济股；（5）美国退市收水，第二季续利淡股市。

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英镑20天线关键/ 苏子

受到英国公布异常强劲的2月份零售数据影响，使昨天英镑兑美元突破20天SMA阻力，暂时最高曾见1.664美元水准。本周初英镑兑美元所造的1.6461美元低位刚好为去年11月12日的1.585美元低位向上延伸的上升支持线所在，随后汇价自此低位明显反弹。留意昨晚英镑兑美元能否借助上述利好的经济数据及已出现技术性破位，可以有足够动力进一步突破上周三的1.6654美元高位；若昨晚汇价未能顺利破关而上，而且20天SMA更见得而复失的话，小心反弹可能已暂告一段落。

原因是英镑兑美元所造的高位刚好为近期跌幅的50％反弹目标阻力所在，因此，汇价若成功自此阻力回落，将反映市场已消化了英国公布的利好数据，稍后预料将再度考验上述的上升支持线。由于英镑兑美元跌破上升支持线后，仍有与此支持线十分接近的100天SMA关键支持面临考验，因此，宜留意届时汇价跌破支持线后有否动力以单边市形式下破100天SMA支持，若汇价只是略为下破支持线便再次反弹，未能下破100天SMA支持，预料市况将以上落市形式继续运行，届时投资者可以趁低买入英镑兑美元，并以跌破100天SMA支援止蚀。

昨天欧洲开市后，欧罗兑美元虽然下破1.3747美元的小时图双底支援，但破位后却仅低见1.3738美元便已止跌回稳，未能顺势进一步下试50天SMA支持，表现令不少看淡者大感失望。短线而言，欧罗兑美元的反弹只要没有高于20天SMA阻力，预料汇价经过一轮反覆争持后，最终仍会顺利下破50天SMA支持。另外，留意欧罗兑美元在上月27日的1.364美元低位以上正在组织一个不利后市的头肩顶形态。由于此低位刚好为200天SMA支持所在，故可说此低位是不容有失，一旦顺利跌破，预料大方向将朝着去年11月7日的1.3294美元低位迈进。美汇指数在日线图上正呈现敏感三角形待变形态发展，若向上成功突破，相信英镑兑美元及欧罗兑美元将有较大的回落空间。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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