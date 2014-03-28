港报财经评论：季结洗牌，拣选平货--经济日报3月28日

季结洗牌，拣选平货/ 林瑞芬

股王腾讯 急插5.9%至521.5港元，微观部分个股今周也有失魂急插现象，姑且归结为季末大洗牌套利，趁机检阅看谁裸泳。技术上，腾讯周初反弹未能上攻20天平均线倒头挫，昨连50天平均线亦试穿，短线宜审慎观察可否于下个技术支援关键100天平均线近500港元止跌。季结基金结算套利应该有底线，以腾讯自2013年11月低点387.8港元升至今年暂时高点646港元的一段升浪累计近258港元升幅，技术上，回吐一半也是合理，但大大超过就不合理，破坏中期升浪，故季结套利不宜进一步失守500港元；不然，下个位是何水准，就要观图！

恒指昨收21,834，跌0.24%；大市成交额881亿港元。大市在股王仍未跌定下，怕且反弹高度有限，乏善可陈，上有22,000至22,000为阻，下有21,000为支持。蓝筹没有甚么看头，突出为中信泰富 ，确也神奇，由差点儿消失到现在获注资成大型综合企业，都是人为元素也！本周季结下，个股所见更为失色，无端端被急插的不少，盈利偏稳的插跌后可回至原位，如周三的博耳电力 ，低见7.73港元，后报9.1港元。

相反，有些营运不佳的，盈利前景仍模糊的，大手一质顿堕无底深潭；或估值在季内已被炒高的，庄家任何位都够位走套利，一沉又是缺乏买盘支持，至怕是炒高的股份被全清仓，一去不复返。且看半新股老恒和酿造 三个交易日以来急挫43%，似清仓格。有货的固然心里忐忑不安，股价急挫，走好还是不走好。若无货的，就趁机看谁在裸泳！要看真些，无疑，盈利能力是最好的把手。且看博耳电力，股价一跌一弹，可以反映公司的实力。事实上，公司的产品智慧配电以及节能方案，符合国策需求环保大趋势。论往绩，该股过去5个财年（由2009年度至2013年度），无论营业额以及股东应占溢利均是逐年提升。2013年度，营业额增长10.9%至约13.54亿人民币；而权益股东应占溢利就增长了近17.3%至3.45亿人民币。业绩报告中，集团提供指引是目标望今年度的业务增长目标为20%至40%。

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七厘息吸引，中行候低吸/ 余少文

中国内地股市中段虚火，带动国企指数逼近10,000，内银股依然是今期升市火车头，尤其中国银行 息率超过7厘，是候低吸纳之选。A股昨日午后一度止跌回升，可惜最后避不开下跌收场，国企指数曾高见9,945点，全日升23点，收报9,873点，成交额153亿港元，但只22%主板H股随指数上升；而红筹指数升26点或0.7%，收报4,043点，成交额82亿港元。其实，是担心内银股今年走势，中国内地媒体报道，今年有5.3万亿人民币信托集中到期，第二、三季是高峰期，房地产项目是高危区。地方债和信托违约问题，一直困扰金融市场。地方债涉及地方政府，相信可以大事化小，但信托公司缺乏“后台”，一旦出现违约，容易发生骨牌效应，不单金融市场受压，房地产市场也可能出现震荡，是股市一个计时炸弹。一旦引爆，内银股会首当其冲。

当然，一如地方债，市场讲了担心多年，到目前为止未出事，不排除信托违约问题可以顺利过渡，如撇除这问题，内银股在盈利增长稳定下，是众高息股中最吸引的，值得低吸，尤其今年预测息率达7.7厘，即使扣除10%股息税，仍有6.9厘，不妨等预测息率至8厘才出手。实际上，已公布业绩或业绩快报的内银股，盈利都录得双位数增长，中信银行 增长26%，农业银行 增长14%，中行去年盈利也升12%至1,569亿人民币，好过工商银行 的10%。中行每股末期息0.196港元，以昨日收市价3.35港元计算，息率约7.4厘，扣除10%股息税后，息率约6.6厘，确实吸引。

尤其中行去年净息差2.24%，高于2012年的2.15%，当中第四季达2.3厘，该行副行长岳毅表示全球经济有望复苏，境外净息差可继续回升，但中国内地由于市场脱离金融机构融资，存贷成本上升，未来净息差有压力；只是中行海外资产比例较高，非利息收入占集团收入30%，故中行受市场化影响较小，未来净息差前景乐观，该行净息差可跑赢同业。关注的违约问题，中行行长陈四清承认今年要留意地方债违约情况，去年地方债总额按年跌11%，但今年有27%贷款到期。至于房地产贷款占总贷款7.43%，当中抵押品覆盖45%，相信违约情况会较少；而产品过剩行业，包括钢铁、水泥、平板玻璃等，不良贷款率0.32%，低于该行去年整体不良贷款0.96%，贷款余额按年跌7.8%，相信风险可控。

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