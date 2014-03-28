新债招标：中国国开行三年债收益率略低，七年接近预测均值--业内人士

《技术解析》现货金在1,265-1,282美元区间内呈中性
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透上海3月28日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 上午招标的三年期固息增发债，加权中标收益率为5.2284%，略低于5.25%的市场预测均值；同时招标的七年期品种加权中标收益率为5.5714%，此前市场预测均值为5.56%。
业内人士并透露，上述两期债的边际中标收益率分别为5.2420%和5.5803%，投标倍数各为4.36倍和3.12倍。
以下为具体发行条款：
第一期增发债 第三期增发债
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发行上限 40亿元 40亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
(今年第一期增发) (今年第三期增发)
招标时间 3月28日9:30-10:30
招标方式 多重价格(美国式)招标
缴款日 4月4日
起息日 1月14日
分销期 4月3日-4月4日
上市日 4月11日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。