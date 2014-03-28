新债招标：中国国开行三年债收益率略低，七年接近预测均值--业内人士

路透上海3月28日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 上午招标的三年期固息增发债，加权中标收益率为5.2284%，略低于5.25%的市场预测均值；同时招标的七年期品种加权中标收益率为5.5714%，此前市场预测均值为5.56%。

业内人士并透露，上述两期债的边际中标收益率分别为5.2420%和5.5803%，投标倍数各为4.36倍和3.12倍。