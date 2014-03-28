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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 10:49 BJT

新债招标：中国国开行三年债收益率略低，七年接近预测均值--业内人士

路透上海3月28日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 上午招标的三年期固息增发债，加权中标收益率为5.2284%，略低于5.25%的市场预测均值；同时招标的七年期品种加权中标收益率为5.5714%，此前市场预测均值为5.56%。

业内人士并透露，上述两期债的边际中标收益率分别为5.2420%和5.5803%，投标倍数各为4.36倍和3.12倍。

以下为具体发行条款：

第一期增发债 第三期增发债

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发行上限 40亿元 40亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

(今年第一期增发) (今年第三期增发)

招标时间 3月28日9:30-10:30

招标方式 多重价格(美国式)招标

缴款日 4月4日

起息日 1月14日

分销期 4月3日-4月4日

上市日 4月11日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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