港报社评：港铁故障剧增，加价难服气--星岛日报3月28日

港铁车费根据可加可减机制，预计今年六月起会增加3.6%，但是年内故障频生，令市民特别难对加费服气。

市民乘搭港铁的不愉快经验，有增无减，主要原因有二。其一是车厢比以前挤逼；其二是事故频仍。

车厢挤逼，是因为乘客剧增，并非港铁之过。港铁已经设法应付，辟建新綫，以及在旧綫加密班次，下月起即会增加300多班车。频频故障，港铁则难辞其咎。

根据港府当初与港铁协议的可加可减机制，港铁票价增减，只计算通胀率、运输业工资指数及生产力提升3个因素，港铁从其他方面得到的利润，全部可以「袋袋平安」，导致港铁花大量心思，包括大力发展车站商店等，来提高利润，当时计画已被质疑会否令港铁严控维修成本，影响服务质素。

面对这些忧虑，政府去年与港铁谈判优化机制，引进了按照工资中位数变动为车费加幅封顶、利润回拨，以及严重故障罚款的安排。凡列车服务因为港铁本身的问题延误达半小时者，按照时间长短分级罚款，拨作新一年的回程九折车费优惠向乘客赔不是。可是，这个罚款制度引进一年，列车故障严重延误的情况不跌反升。

事实上，以一家每年利润超过130亿元的企业，罚款2000多万元，又不需要管理层出钱，难免被人质疑有多大阻吓力。

尊重合约精神，港铁加费3.6%，难以避免，改变机制要待5年一度的检讨。不过，可以在可加可减安排外，推行一套更有力保障检查维修服务水平的机制，包括管理层要为严重事故扣减足够阻吓力的花红，来确保列车准时服务和乘客的安全。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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