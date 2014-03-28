港报社评：港铁故障剧增，加价难服气--星岛日报3月28日

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
港铁车费根据可加可减机制，预计今年六月起会增加3.6%，但是年内故障频生，令市民特别难对加费服气。
市民乘搭港铁的不愉快经验，有增无减，主要原因有二。其一是车厢比以前挤逼；其二是事故频仍。
车厢挤逼，是因为乘客剧增，并非港铁之过。港铁已经设法应付，辟建新綫，以及在旧綫加密班次，下月起即会增加300多班车。频频故障，港铁则难辞其咎。
根据港府当初与港铁协议的可加可减机制，港铁票价增减，只计算通胀率、运输业工资指数及生产力提升3个因素，港铁从其他方面得到的利润，全部可以「袋袋平安」，导致港铁花大量心思，包括大力发展车站商店等，来提高利润，当时计画已被质疑会否令港铁严控维修成本，影响服务质素。
面对这些忧虑，政府去年与港铁谈判优化机制，引进了按照工资中位数变动为车费加幅封顶、利润回拨，以及严重故障罚款的安排。凡列车服务因为港铁本身的问题延误达半小时者，按照时间长短分级罚款，拨作新一年的回程九折车费优惠向乘客赔不是。可是，这个罚款制度引进一年，列车故障严重延误的情况不跌反升。
事实上，以一家每年利润超过130亿元的企业，罚款2000多万元，又不需要管理层出钱，难免被人质疑有多大阻吓力。
尊重合约精神，港铁加费3.6%，难以避免，改变机制要待5年一度的检讨。不过，可以在可加可减安排外，推行一套更有力保障检查维修服务水平的机制，包括管理层要为严重事故扣减足够阻吓力的花红，来确保列车准时服务和乘客的安全。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%