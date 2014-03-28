港报社评：港铁不能只加价，不重服务质素--文汇报3月28日

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
港铁昨日宣布，根据可加可减机制，6月起将加价3.6%。港铁年年加价，本来就容易遭到非议，何况港铁近期事故频生，服务质素每况愈下，加价难免进一步激起市民的反感和不满。政府作为港铁大股东，有责任敦促港铁提升管理水平，尤其要加强对港铁高层的问责，同时要求港铁推出更实惠的车费优惠，设立票价稳定基金，发挥照顾民生的作用。
去年行政会议对港铁票价可加可减机制作出微调，加入了3项因素，包括家庭每月入息中位数变动、事故罚款机制，以及回馈乘客与利润挂鈎的车费优惠。增加家庭入息中位数变动因素，目的在于调整港铁票价时要计算通胀变动。今年港铁加价3.6%，与通胀水平相近，算是没有出现大幅加价的情况。然而，由于香港进入通胀周期，今年是港铁票价实施可加可减机制6年来、连续第5年加价，难免予市民港铁票价加完又加的印象。
市民更不满的是，港铁事故频生，服务水准非但未因加价提升，反而下滑。运输及房屋局局长张炳良日前出席电台节目时透露，港铁去年共发生147宗延误逾30分钟以上的事故，合共被罚款2,750万元。港铁即使频频被罚款，事故仍屡禁不绝，反映罚款机制只针对构机而非个人，难以起到阻吓效果。社会一再呼吁，发生重大事故，港铁管理层应承担主要责任。
港铁既拥有庞大的土地发展利益，又在可加可减机制下年年加价，有违世界铁路服务潮流。港铁应考虑加入更多社会服务元素，根据公共性质调整票价，包括从巨额利润拨出部分成立票价稳定基金，减轻市民的交通开支负担。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%