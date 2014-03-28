港报社评：港铁不能只加价，不重服务质素--文汇报3月28日

港铁昨日宣布，根据可加可减机制，6月起将加价3.6%。港铁年年加价，本来就容易遭到非议，何况港铁近期事故频生，服务质素每况愈下，加价难免进一步激起市民的反感和不满。政府作为港铁大股东，有责任敦促港铁提升管理水平，尤其要加强对港铁高层的问责，同时要求港铁推出更实惠的车费优惠，设立票价稳定基金，发挥照顾民生的作用。

去年行政会议对港铁票价可加可减机制作出微调，加入了3项因素，包括家庭每月入息中位数变动、事故罚款机制，以及回馈乘客与利润挂鈎的车费优惠。增加家庭入息中位数变动因素，目的在于调整港铁票价时要计算通胀变动。今年港铁加价3.6%，与通胀水平相近，算是没有出现大幅加价的情况。然而，由于香港进入通胀周期，今年是港铁票价实施可加可减机制6年来、连续第5年加价，难免予市民港铁票价加完又加的印象。

市民更不满的是，港铁事故频生，服务水准非但未因加价提升，反而下滑。运输及房屋局局长张炳良日前出席电台节目时透露，港铁去年共发生147宗延误逾30分钟以上的事故，合共被罚款2,750万元。港铁即使频频被罚款，事故仍屡禁不绝，反映罚款机制只针对构机而非个人，难以起到阻吓效果。社会一再呼吁，发生重大事故，港铁管理层应承担主要责任。

港铁既拥有庞大的土地发展利益，又在可加可减机制下年年加价，有违世界铁路服务潮流。港铁应考虑加入更多社会服务元素，根据公共性质调整票价，包括从巨额利润拨出部分成立票价稳定基金，减轻市民的交通开支负担。

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