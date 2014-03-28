港报社评：立会访沪首要目的推动政改实质讨论--明报3月28日

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
中央邀请全体立法会议员到上海访问，特首梁振英公布行程大纲，由于未表明港澳办主任王光亚等京官，会否与泛民议员分组讨论政改，使得这次访问蒙上阴影。今次政改，只有中央与泛民议员直面交流，才有机会推进讨论。
政改开始谘询以来，进展极微。迄今在社会层面，各方按既定立场各说各话，而在立法会议员同场的场合，建制派与泛民各自表述立场，对推进政改讨论，没有丁点积极作用。立法会议员到上海，若建制派与泛民议员同场讨论政改，实际上只是两派移师上海，在王光亚、李飞等京官面前再辩论一场。
梁振英公布行程大纲时，就泛民要求与京官就政改问题单独会面，他说「中央已得悉有关要求，我们会继续跟进」，梁振英的说法，可以解读为分组讨论未排入行程，他曾跟进争取。
这次邀请全体立法会议员访问上海，只应该有一个考虑和目的，就是藉此推进政改讨论；所以，行程中应该清楚列明王光亚等京官，单独与泛民会面。
不过，若要推进政改讨论，使之可以持续下去，不能单靠京官与泛民单独讨论的形式，关键在讨论些什么。若单独讨论时，泛民只提出公民提名、政党提名、三轨提名等立场，坚持不妥协；京官按《基本法》、全国人大的解释和决定，坚持实施筛选方案，对特首参选人施予不合理限制，则这样的对话，不仅未能推进讨论，还有可能使情势更加恶劣。因此，若有机会单独讨论，中央和泛民都要有妥协的准备。
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