港报社评：立会访沪首要目的推动政改实质讨论--明报3月28日

中央邀请全体立法会议员到上海访问，特首梁振英公布行程大纲，由于未表明港澳办主任王光亚等京官，会否与泛民议员分组讨论政改，使得这次访问蒙上阴影。今次政改，只有中央与泛民议员直面交流，才有机会推进讨论。

政改开始谘询以来，进展极微。迄今在社会层面，各方按既定立场各说各话，而在立法会议员同场的场合，建制派与泛民各自表述立场，对推进政改讨论，没有丁点积极作用。立法会议员到上海，若建制派与泛民议员同场讨论政改，实际上只是两派移师上海，在王光亚、李飞等京官面前再辩论一场。

梁振英公布行程大纲时，就泛民要求与京官就政改问题单独会面，他说「中央已得悉有关要求，我们会继续跟进」，梁振英的说法，可以解读为分组讨论未排入行程，他曾跟进争取。

这次邀请全体立法会议员访问上海，只应该有一个考虑和目的，就是藉此推进政改讨论；所以，行程中应该清楚列明王光亚等京官，单独与泛民会面。

不过，若要推进政改讨论，使之可以持续下去，不能单靠京官与泛民单独讨论的形式，关键在讨论些什么。若单独讨论时，泛民只提出公民提名、政党提名、三轨提名等立场，坚持不妥协；京官按《基本法》、全国人大的解释和决定，坚持实施筛选方案，对特首参选人施予不合理限制，则这样的对话，不仅未能推进讨论，还有可能使情势更加恶劣。因此，若有机会单独讨论，中央和泛民都要有妥协的准备。

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