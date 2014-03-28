中德贸易：中国公用事业企业将从西门子订购涡轮机等电厂设备--消息

路透慕尼黑3月27日 - 一位熟悉情况的消息人士周四表示，包括上海电气 在内的中国公用事业企业计划从德国工业集团西门子 订购涡轮机和其他燃气电厂设备。

该消息人士称，这些公用事业企业的代表和西门子执行长Joe Kaeser将于周五签署谅解备忘录，这是中国国家主席习近平到访德国，与德国总理梅克尔会议的一部分。

消息人士称，订单规模和价值尚未确定。(完)