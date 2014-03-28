中德贸易：中国公用事业企业将从西门子订购涡轮机等电厂设备--消息

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透慕尼黑3月27日 - 一位熟悉情况的消息人士周四表示，包括上海电气 在内的中国公用事业企业计划从德国工业集团西门子 订购涡轮机和其他燃气电厂设备。
该消息人士称，这些公用事业企业的代表和西门子执行长Joe Kaeser将于周五签署谅解备忘录，这是中国国家主席习近平到访德国，与德国总理梅克尔会议的一部分。
消息人士称，订单规模和价值尚未确定。(完)
(编译 于春红; 审校 王冠中)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%