港报社评：中信来港借壳，显港国际优势--经济日报3月28日

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
大型央企中信集团借壳中信泰富，在港整体上市，为中央新一轮国企改革揭开序幕，凸显香港在内地改革开放的独特角色。香港要抓好今后的机遇，关键在不断提升国际化优势。
中信集团整体上市，中央不选内地选香港，有客观原因。内地股市续陷低迷，市场胃纳严重不足，去年全年内地股市融资仅2219亿元人民币，难应付今次般的巨额交易。
至于国外金融中心与香港都有足够胃纳，吸纳这类巨无霸级交易，并为国企引入更多国际投资者，藉其先进经验提升管治。惟香港上市国企已逾百家，中央对香港金融监管与游戏规则已极熟悉，故香港相对其他海外市场明显有远为优厚的国企整体上市基础。更值注意的是，今次交易对香港有两个重要意义。
其一，香港仍是投资中国的最佳窗口。中信集团来港整体上市既属国策，其他大型央企亦可能以类似方式来港整体上市，大动作势续有来，此不但将进一步做大香港股市，更向国际宣示，香港仍是捕捉中国机遇的最佳市场。
其二，中央惠港方针未变。今次交易足可反映，只要香港能满足内地改革所需，提供独一无二的平台，中央仍乐于以香港作为改革试验田，相关中港互惠政策仍会继续推进。
今届中央习李领导层的改革意愿强烈，大量经改、金改皆待试点推行。香港要更好把握此机遇，除要设法增加中港互信，香港更需发挥好自身优势，尤其强化国际都会的特质，如此才能成为中央引进国际企业、资金与经验的最佳渠道，内地企业走向国际的桥头堡，让香港的国际金融中心地位更难被取代。
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