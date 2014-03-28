澳洲经济指标总览--3月28日

全球金市：金价上日大跌后持稳，朝鲜忧虑带来支撑
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月3日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差14.33 顺差4.68 出口(较前月) ＋4% ＋4% 进口(较前月) ＋1% ＋2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 4月3日 (较前月) 1月 +1.2% +0.5% 就业市场(经季节调整) 4月10日 就业人口(较前月变动,万人) 2月 +4.73 +1.80 全职就业人口(较前月变动,万人) +8.05 +0.27 失业率 6.0% 6.0% 就业参与率 64.8% 64.6% 消费者物价指数(CPI) 4月23日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.8% +1.2% (较上年同期) +2.7% +2.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.9% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.9% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.4% 国际贸易价格指数 5月1日 进口物价(较前季) 第四季 -0.6% +6.1% 出口物价(较前季) -0.5% +4.2% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月3日 经常帐收支 第四季 赤字101 赤字127 商品与服务贸易收支 顺差2.47 逆差25.74 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月4日 (较前季) 第四季 +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.8% +2.3% (完)
路透4月25日 - 金价周二持稳，昨日因对市场友好的候选人在法国总统大选第一轮投票中胜出而大跌，不过朝鲜(北韩)紧张局势给避险资产黄金带来支撑。
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%