《中国债券市场每日交易备忘》--3月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多60亿元人民币三年期固息债14:00-15:00招标 进出口银行至多70亿元人民币五年期固息债14:00-15:00招标 云南工业投资控股集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和华夏银行主承 重钢西昌矿业1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招行主承 辽宁沿海经济带城镇化建设22亿元七年期集合债簿记建档(债项评级AA+)，国泰君安证券和国开证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 江苏相城城建15亿元七年期固息债1480144，票面利率6.95% 山西晋城无烟煤矿业集团10亿元一年期短融041451011，票面利率5.90% 中国铁建 35亿元一年期短融041459018，票面利率5.3% 中电投贵州金元集团5亿元一年期短融041461017，票面利率5.74% 上海申通地铁资管公司0.5亿元一年期短融041455010，票面利率6.3% 连云港港口集团10亿元一年期短融041451013，票面利率5.90% 盐城国资投资集团5亿元一年期短融041471003，票面利率6.15% 四川铁路集团2.5亿元一年期短融041472004，票面利率7.4% 内蒙古博源控股集团14亿元一年期短融041464019，票面利率8.00% 江苏交通控股公司30亿元六个月期短融041455011，票面利率5.35% 洛娃科技实业集团5亿元一年期短融041463007，票面利率5.80% 广西玉柴机器集团5亿元一年期短融041452016，票面利率6.25% 宜昌交运 2亿元一年期短融041458020，票面利率7.2% 镇江城投集团5亿元五年期中票101462006，票面利率8.3% 浙江铁路投资集团10亿元三年期中票101459008，票面利率6.20% 云南建工集团5亿元五年期中票101459009，票面利率7.6% ============================================================================ 三、缴款： 宣城国资投资公司15亿元七年期固息债1480145，票面利率7.95% 梧州东泰国资经营公司10亿元七年期固息债1480160，票面利率8.14% 中建安装工程公司6亿元一年期短融 绍兴城投集团7亿元一年期短融 蒙草抗旱 1亿元一年期短融 湖南高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融 盛运股份 2亿元一年期短融 宝钢集团新疆八一钢铁8亿元一年期短融 北京城建集团3亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 亚泰集团 10亿元三年期中票1182099到期兑付，票面利率5.79% 长安汽车集团15亿元三年期中票1182101到期兑付，票面利率4.88% 江阴澄星实业10亿元三年期中票1182102到期兑付，票面利率5.85% 安徽海螺集团20亿元三年期中票1182106到期兑付，票面利率5.34% 中国通用技术控股公司10亿元10年期浮息债（一年定存基准）048003到期兑付，基本利差1.75% 上海外高桥集团5亿元一年期短融041351013到期兑付，票面利率4.39% 安徽国贸集团控股公司4亿元一年期短融041351014到期兑付，票面利率4.99% 广西农垦集团10亿元一年期短融041352009到期兑付，票面利率4.59% 广西建工集团3亿元一年期短融041352010到期兑付，票面利率4.59% 江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融041352011到期兑付，票面利率6.00% 南京第一农药集团7亿元一年期短融041352012到期兑付，票面利率5.20% 贵州粤黔电力3亿元一年期短融041353019到期兑付，票面利率4.59% 南通综艺投资公司5亿元一年期短融041353020到期兑付，票面利率5.20% 深圳茂业商厦8亿元一年期短融041353022到期兑付，票面利率4.59% 新希望集团20亿元一年期短融041354020到期兑付，票面利率4.39% 江苏华地国际控股集团9亿元一年期短融041354021到期兑付，票面利率4.59% 三鼎控股集团5亿元一年期短融041354022到期兑付，票面利率5.20% 山东玉皇化工4亿元一年期短融041354023到期兑付，票面利率5.20% 华映科技 5亿元一年期短融041358030到期兑付，票面利率5.05% 圣农发展 4亿元一年期短融041358031到期兑付，票面利率4.59% 交通运输部上海打捞局8亿元一年期短融041358032到期兑付，票面利率4.39% 星星集团3亿元一年期短融041360016到期兑付，票面利率5.80% 江西铁路投资集团8亿元一年期短融041360018到期兑付，票面利率4.59% 湛江港5亿元一年期短融041361014到期兑付，票面利率4.59% 亚邦投资控股集团3亿元一年期短融041362009到期兑付，票面利率6.00% 成都华西希望集团3亿元一年期短融041362010到期兑付，票面利率5.30% 青特集团2.5亿元一年期短融041363004到期兑付，票面利率6.30% 北京海吉星医疗科技公司2亿元一年期短融041365004到期兑付，票面利率6.10% 神华集团150亿元九个月期超短期融资券011322002到期兑付，票面利率4.50 05国开03 050203付息 05国开05 050205付息 07特别国债04 0700004付息 11国开18 110218付息 11汉城投MTN1 1182097付息 11锡交通MTN2 1182100付息 12国开27 120227付息 12光大01 1218001付息 12光大02 1218002付息 12余城建债 1280091付息 12桂铁投债 1280092付息 12中信集MTN1 1282091付息 12中信集MTN2 1282092付息 12熔盛MTN1 1282093付息 13农发05 130405付息 13粤路建债 1380144付息 13楚雄开投债 1380145付息 13苏海发债 1380146付息 13龙控MTN1 1382139付息 13舟交投MTN1 1382140付息 13杭经开MTN1 1382141付息 13渝路桥MTN1 1382142付息 13尧柏MTN1 1382143付息 13青城投MTN1 1382144付息 13荣盛MTN1 1382145付息 09永煤债 098041付息 09镇城投债 098042付息 09盐国资债 098043付息 09昆创控债 098045付息 10兴业银行债 101001付息 10漯河城投债 1080041付息 10山钢MTN1 1082057付息 10桂投资MTN1 1082058付息 11国开19 110219付息 11北部湾港债 1180073付息 11临矿MTN1 1182103付息 11上实MTN2 1182104付息 11国联MTN1 1182105付息 12融强债 1280093付息 12白药债 1280094付息 12天津港MTN1 1282094付息 10皖出版MTN1 1082060付息 10国联MTN1 1082061付息 11桂投资MTN1 1182107付息 11复星MTN1 1182108付息 11皖出版MTN1 1182109付息 12南浔债 1280095付息 12乌海城投债 1280096付息 12河套水务债 1280097付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国总理李克强近日表示，金融创新必须以服务实体经济为根本，客户满意是衡量金融服务的重要标志。 --中国人民银行上周五发布公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以在记账式 国债基础上增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。 4/1公布3月官方制造业PMI (2月50.2%) 汇丰制造业PMI终值 (2月48.5%) 4/3公布3月官方非制造业PMI (2月55.0%) 汇丰服务业PMI (2月51.0%) 4/10公布3月进出口贸易数据 4/11公布3月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (2月2.0%) 4/16公布3月国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 社会消费品零售总额 工业增加值 房地产投资和销售情况月度报告 4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值 (3月48.1%) 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞/康熙泽；审校 李宏薇)