台湾汇市：台币盘初实质交易区间偏升，主随韩元续强

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透台北3月28日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易区间微升。交易员认为，随着韩元 续强带动台币实质交投区间偏扬，惟人民币持续偏弱整理，可能压抑台币续涨力道。
汇银人士指出，由于韩元兑美元一早强势升破1,070，引领台币实质交投开高，只不过盘面交投并不热络，仅略见出口商零星抛汇卖需及进口商买汇需求，外资交投方向则尚不明显，预估今日台币实质成交区间暂看在30.500-30.550。
“早盘交易以实质需求为主。”一位当地银行交易员说。
此外，交易员指出，台币实质交投已随韩元来到相对高位，而人民币兑美元即期汇率 续处6.21价位附近偏弱整理，料台币续涨力道恐有限，今日台币实质交投暂看在30.500附近上下波动。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.500-30.533，上日台币实质交易区间主要在30.526-30.560。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度大致持平于上日；一个月远汇报价 早盘在30.453/30.467左右，上日纽约盘收在30.460。
交易员观察市场最新动态：
* 美元指数 亚洲盘初回升至80.1附近整理。
* 早盘韩元续升、台股续强皆稍有带动台币区间偏升。
* 盘初外资交投方向并不明确，出口商仍有零星抛汇交投。
* 当地时间10:06，台北外汇成交量约1.51亿美元，交投持稳。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.500-30.550
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