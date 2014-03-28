《焦点》日本2月消费者物价稳步上涨，寒冷天气拖累支出下滑

《技术解析》现货金在1,265-1,282美元区间内呈中性
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透调查显示，分析师预期日本央行会在夏季之前进一步放宽政策，以刺激经济增长并推动通胀。
分析师预期，4-6月当季的经济将萎缩，因消费税上调后消费者支出将减少，但7-9月经济将会展开反弹。
此外，政府数据显示，日本2月失业率降至3.6%，为逾六年来最低。
2月求才求职比从1月的1.04升至1.05，符合预估中值，并创下2007年7月以来最高，突显就业市场的强势。
经济产业省称，2月零售销售较上年同期上升3.6%，超出分析师平均预期的增长3.2%，不过低于1月4.4%的增速，因日本遭遇一连串暴风雪打压了消费者支出。
此外，另一报告显示，日本2月经价格调整的所有家庭支出较上年同期减少2.5%，显示寒流和严重暴风雪导致消费者支出放缓，分析师预估中值为同比增加0.1%。(完)
(编译 朱晓军/李爽/孙茉莉; 审校 许娜/候向明/于春红)
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。