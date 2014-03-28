《焦点》日本2月消费者物价稳步上涨，寒冷天气拖累支出下滑

路透调查显示，分析师预期日本央行会在夏季之前进一步放宽政策，以刺激经济增长并推动通胀。

分析师预期，4-6月当季的经济将萎缩，因消费税上调后消费者支出将减少，但7-9月经济将会展开反弹。

此外，政府数据显示，日本2月失业率降至3.6%，为逾六年来最低。

2月求才求职比从1月的1.04升至1.05，符合预估中值，并创下2007年7月以来最高，突显就业市场的强势。

经济产业省称，2月零售销售较上年同期上升3.6%，超出分析师平均预期的增长3.2%，不过低于1月4.4%的增速，因日本遭遇一连串暴风雪打压了消费者支出。

此外，另一报告显示，日本2月经价格调整的所有家庭支出较上年同期减少2.5%，显示寒流和严重暴风雪导致消费者支出放缓，分析师预估中值为同比增加0.1%。(完)