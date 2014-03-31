主要国家经济指标预测--3月31日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月31日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日(一) 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.4% 房屋信贷(较前月) -- +0.6% 0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 70.8% 企业自身活动指数 -- 58.5% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- +15.2% 住房开工(较上年同期) -- +12.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -0.5% +2.5% (较上年同期) +0.8% +0.9% 0645 法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季) 第四季 +0.3% +0.3% 0700 瑞士KOF领先指标 3月 2.03 2.03 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 -- 增加6.6 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加14.2 抵押贷款批准件数(千件) -- 76.947 M4货供额(较前月) -- +0.30% 0900 欧元区通胀率 3月初值 +0.6% +0.7% 0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.4% +0.5% 意大利HICP(较前月) +2.2% -0.3% (较上年同期) +0.3% +0.4% 1230 加拿大GDP(较前月) 1月 -- -0.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 58.5 59.8 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.0% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正18 正16 央行短观大型非制造业景气判断指数 正24 正20 央行短观小型制造业景气判断指数 正4 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 正6 正4 央行短观大型企业资本支出 +0.2% +4.6% 央行短观小型企业资本支出 -12.2% +7.9% 附：主要国家3月28日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0700 德国进口物价(较前月) 2月 -0.1% +0.2% (较上年同期) -2.7% -2.4% 0745 法国消费者支出(较前月) 2月 +0.1% +0.8% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.1% +0.3% 0900 意大利PPI(较前月) 2月 持平 +0.2% (较上年同期) -1.4% -1.5% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字224 赤字140 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.7% +2.7% 1000 欧元区企业景气指数 3月 0.39 0.40 经济景气指数 102.4 101.4 工业景气指数 负3.3 负3.4 服务业景气指数 4.2 3.5 消费者信心指数 负9.3 负12.5 消费者通胀预期指数 10.8 -- 1230 美国实质个人支出 2月 +0.3% +0.3% 个人所得 +0.3% +0.2% PCE物价指数(较前月) +0.1% -- 核心PCE物价指数(较上年同期) +1.1% -- 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值 +0.9% +1.0% (较前月) +0.3% +0.4% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.0% +1.1% 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 3月终值 80.0 80.5 现况指数 95.7 96.3 预期指数 70.0 70.2 3月30日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 75.7 -- 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 3月 +0.2% -- (较上年同期) +2.7% -- 2350 日本工业生产(较前月) 2月初值 -2.3% +0.3% 工业生产一个月预估 +0.9% -- 工业生产两个月预估 -0.6% --(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。