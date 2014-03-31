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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 08:19 BJT

****主要国家经济指标预测--3月31日****

路透3月31日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
    
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值      前值 

    3月31日(一)
    0030  澳洲民间信贷                                  2月           --        +0.4%
              房屋信贷(较前月)                                        --        +0.6%
    0200  新西兰NBNZ企业经济信心指数                    3月           --        70.8%
                    企业自身活动指数                                  --        58.5%
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                      2月           --       +15.2%
              住房开工(较上年同期)                                    --       +12.3%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                      2月          -0.5%      +2.5%
                      (较上年同期)                                   +0.8%      +0.9%
    0645  法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季)         第四季         +0.3%      +0.3%
    0700  瑞士KOF领先指标                               3月           2.03       2.03
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                        2月           --      增加6.6
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                              --     增加14.2
                抵押贷款批准件数(千件)                                --       76.947
                M4货供额(较前月)                                      --       +0.30%
    0900  欧元区通胀率                               3月初值        +0.6%       +0.7%
    0900  意大利CPI(较前月)                          3月初值        +0.1%       -0.1%
                    (较上年同期)                                    +0.4%       +0.5%
          意大利HICP(较前月)                                        +2.2%       -0.3%
                    (较上年同期)                                    +0.3%       +0.4%
    1230  加拿大GDP(较前月)                            1月            --       -0.5%
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                3月           58.5       59.8
    
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              3月          +0.3%       +0.3%
                                 (较上年同期)                       +1.4%       +1.0%
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数           第一季        正18        正16
               央行短观大型非制造业景气判断指数                      正24        正20
                 央行短观小型制造业景气判断指数                       正4         正1
               央行短观小型非制造业景气判断指数                       正6         正4
                       央行短观大型企业资本支出                     +0.2%       +4.6%
                       央行短观小型企业资本支出                    -12.2%       +7.9%
    
    附：主要国家3月28日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      现值         预估值
       
    0700  德国进口物价(较前月)                            2月       -0.1%          +0.2%       
                  (较上年同期)                                      -2.7%          -2.4%       
    0745  法国消费者支出(较前月)                          2月       +0.1%          +0.8%       
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 2月       -0.1%          +0.3%       
    0900  意大利PPI(较前月)                               2月        持平          +0.2%       
               (较上年同期)                                         -1.4%          -1.5%       
    0930  英国经常帐收支(亿英镑)                         第四季   赤字224        赤字140   
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第四季终值    +0.7%          +0.7%       
                           (较上年同期)                             +2.7%          +2.7%       
    1000  欧元区企业景气指数                              3月        0.39           0.40        
                经济景气指数                                        102.4          101.4       
                工业景气指数                                        负3.3          负3.4       
              服务业景气指数                                          4.2            3.5        
 
              消费者信心指数                                        负9.3         负12.5      
          消费者通胀预期指数                                         10.8            --         
   
    1230  美国实质个人支出                                2月       +0.3%          +0.3%       
              个人所得                                              +0.3%          +0.2%       
              PCE物价指数(较前月)                                   +0.1%            --        
              核心PCE物价指数(较上年同期)                           +1.1%            --        
              核心PCE物价指数(较前月)                               +0.1%          +0.1%       
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)    3月初值       +0.9%          +1.0%       
                                          (较前月)                  +0.3%          +0.4%       
                       消费者物价指数(CPI)(较前月)                  +0.3%          +0.4%       
                                      (较上年同期)                  +1.0%          +1.1%       
    1355  路透/密西根大学美国消费者信心指数           3月终值        80.0           80.5        
                                   现况指数                          95.7           96.3        
                                   预期指数                          70.0           70.2
   
    3月30日(日)
    2300  韩国经常帐(亿美元)                            2月          75.7            --  
    2330  澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                     3月         +0.2%            --
                       (较上年同期)                                 +2.7%            --
    2350  日本工业生产(较前月)                       2月初值        -2.3%           +0.3%
              工业生产一个月预估                                    +0.9%            --
              工业生产两个月预估                                    -0.6%            --(完)
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