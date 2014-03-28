《路透峰会》自由港麦克默伦铜金矿与印尼达成协议，最快下月恢复铜出口

路透雅加达3月27日 - 印尼与美国矿业公司自由港麦克默伦铜金矿公司 就出口税达成协议，允许最快下个月就恢复铜出口。每年铜出口规模将近40亿美元。

自由港和美国同业Newmont Mining Corp 自1月以来已暂停精炼铜出口，拒绝支付他们认为违反合约规定而调涨的出口税。

该出口税为一连串矿业规定的一部分，这些规定还包括了矿石出口禁令，以强迫公司在印尼建立冶炼厂并加工原物料。

印尼副财长Bambang Brodjonegoro在路透东南亚国家联盟(ASEAN)峰会上表示，“我们已解决问题了...我们将把出口税(这比较像是出口费用)和冶炼厂发展的进度联系在一起。”

Brodjonegoro表示，为了争取减免出口税，自由港同意为了冶炼厂的兴建而支付政府5%的履约保证，并与建造冶炼厂的公司签订供应合约。

他表示，最终的政府规定料在未来几周公布，将允许自由港在下个月底前恢复出口。

目前未能立即取得自由港公司人士置评。

任何采取类似自由港作法的矿业公司，亦将获得税项减免。今年税率订在20-25%，到2016年下半年前将最高调至60%。

周四稍早时，一贸易部官员表示，其已批准自由港出口证明，但仍需矿业和财政部门的审批。

由于出口税争议，自由港在Papua矿区的铜产量已减少60%，而其邻近的工厂产能也只有正常水准的一半。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)