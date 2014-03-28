新闻稿：穆迪将中信集团、中信泰富和中信资源的评级列入上调的复评名单

以下新闻稿由穆迪提供。

香港，2014年3月27日—穆迪投资者服务公司已将中国中信集团有限公司Baa2的发行人评级、中信泰富有限公司Ba2的公司家族评级和高级无抵押债券评级列入上调的复评名单。中信泰富中期票据计划的 (P)Ba2亦被列入上调的复评名单。

此外，穆迪也将中信资源控股有限公司Ba3的公司家族评级以及CITIC Resources Finance (2007) 发行、中信资源担保的高级无抵押票据的Ba3评级列入上调的复评名单。

评级理据

此次评级行动的原因是中信泰富宣布在与其最终母公司中信集团及北京中信企业管理有限公司 (未评级) 就收购中国中信股份有限公司 (未评级) 的100%已发行股份进行协商。

穆迪副总裁/高级分析师周莫深 (Joe Morrison) 称：“我们对中信泰富评级的看法反映了我们预计该交易将显着扩大该公司的规模，并提高其信用质量，原因是中信股份集中了中信集团大部分资产与收入。该交易完成后，中信泰富的信用质量将与中信集团紧密关联。”

穆迪预计中信泰富主要将通过向中信集团发行新股为此次收购融资。

作为中信集团和中信泰富的主分析师，周莫深表示：“我们将此次收购视为中信集团向整体上市迈出的一步，这是该集团管理层长期以来的计划，并符合中国政府对国企改革的政策取向。上市将提升中信集团获得资本的能力，提高其信息透明度及改善企业治理，并使之能够更有效地整合集团的境内外业务。”

穆迪副总裁/高级信用评级主任胡凯称：“鉴于中信集团向其境外子公司提供支持的历史记录，作为复评的一部分，我们也将重估中信资源在集团中的地位，以及收购后该公司可能获得的母公司支持。”

该交易仍处于初步阶段，有待监管机构审批，并需要获得中信股份的相关第三方和中信泰富少数股东的同意。中信泰富的新股配售也取决于市场环境。

穆迪的复评将侧重于： (1) 收购的条款与细则； (2) 交易的最终融资结构； (3) 中信泰富的业务变化； (4) 政府对中信集团的支持、中信泰富和中信资源获得的母公司支持； (5) 中信集团未来发展的整体战略。

若该交易最终符合我们的预期，中信泰富的评级可能将被上调多个子级，达到或接近中信集团的评级。

中信资源和CITIC Resources Finance (2007) 的评级所采用的主要评级方法是2011年12月发表的《全球独立勘探生产行业评级方法》 (Global Independent Exploration and Production Industry) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com的信用政策页。

中国中信集团有限公司和中信泰富有限公司的评级是通过对一些穆迪认为与发行人信用状况相关的因素进行评估后而授予的，例如 (1) 该公司相对于行业内其他公司的业务风险和竞争状况；(2) 该公司的资本结构和财务风险；(3) 该公司短期至中期的预测表现；(4) 管理层的过往记录和风险承受度。穆迪将这些特性与中信集团和中信泰富的核心行业内外的其他发行人进行了比较，并认为中信集团和中信泰富的评级与一些具有类似信用风险的其他发行人的评级相当。

上述评级所采用的其他因素详述于2007年9月发布的《评估综合企业的分析性因素》 (Analytical Considerations in Assessing Conglomerates) 。

中信泰富有限公司在香港上市，是由中信集团持股57.5%的综合企业。中信泰富是首批在海外市场上市及投资的中资公司之一。该公司经营多种业务，包括特钢生产、铁矿石开采、房地产开发与投资、发电、基建、电讯、销售。截至2013年底，该公司合并后总资产为2,680亿港元。

中信资源控股有限公司是一家能源与自然资源投资控股公司，从事铝土矿开采、氧化铝精炼、炼铝、锰、煤、大宗商品的进出口业务，以及石油勘探、开发及生产。中信资源是其母公司中信集团主要的自然资源及能源业务子公司。

虽然中信集团具有投资控股公司的特征，但由于该集团一直支持其主要子公司，并会继续提供支持，这与地区内其他受评综合企业相似，因此我们主要将中信集团作为综合企业进行分析，并采用综合企业评级方法。

中信集团总部设在北京，是中国国务院全资拥有的综合投资公司。截至2012年底的合并后总资产为人民币3.57万亿元，合并后收入为人民币3,500亿元。

中国中信股份有限公司是中信泰富的控股股东，通过非中国子公司间接持有中信泰富2,098,736,285股股份，相当于公告发布之日中信泰富已发行股票总数的57.51%。中信集团持有中信股份已发行总股本的99.9%，北京中信企业管理有限公司持有其余0.1%。