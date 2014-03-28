芝加哥期市：小麦小幅下跌，但料取得五个月来最长周线连涨纪录

《技术解析》现货金在1,265-1,282美元区间内呈中性
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
CBOT-5月玉米期货合约 基本持平，报每蒲式耳4.91-1/2美元，周四一度触及近三周高位4.92-3/4美元，因美国出口强劲。玉米合约本周上涨2.6%，为10周来第九周上扬。
据美国农业部报告，美国上周销售玉米140万吨，远高于分析师预估的区间52.5-72.5万吨。
大豆5月合约 跌0.2%报每蒲式耳14.34-1/4美元，但本周涨近2%。
上周美国大豆出口销售仅为1.19万吨，接近2月中旬所及的当前销售年度低点。中国等许多国际买家正从巴西和阿根廷购买大量大豆。
分析师预计，将于下周一公布的美国农业部报告料显示，出口需求强于预期可能使美国大豆供应降至10年低点，表明在今秋收割前，最终用户需求可能遭遇供应不足。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 706.75 -3.75 -0.53% +1.44% 655.45 59
CBOT玉米 491.50 -0.50 -0.10% +1.44% 475.83 63
CBOT大豆 1434.25 -2.25 -0.16% -0.40% 1402.92 60
CBOT稻米 $15.47 $0.00 +0.00% +0.88% $15.59 54
美国原油 $101.37 $0.09 +0.09% +1.11% $101.07 63
汇率
欧元/美元 $1.374 $0.000 +0.03% -0.28%
美元/澳元 0.929 0.003 +0.29% +0.73% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/李爽 审校 于春红)
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。