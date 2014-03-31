《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月31日

路透上海3月31日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(3月29日-4月4日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) -------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 7年 固息记账国债 4/3-4/4 国开行 300 1/3/5/7/10年 固息增发债 周二 农发行 40 1年 固息增发债 周三 60 5年 固息增发债 周三 60 3年 固息增发债 周四 40 7年 固息金融债 周四 进出口行 至多60 3年 固息金融债 周三 至多70 5年 固息金融债 周三 国开行 至多80 3/5年 固息增发债 周五 ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 神华集团 超短期融资券 150 周一 财政部 固息国债 273.1 周三 国开行 浮息金融债 190.7 周四 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 1,000 1,000 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日 暂无 ===================================================================================== (完) (整理 李宏薇；审校 康熙泽)