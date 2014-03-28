美国经济：近零利率将保持到2015年很晚的时候--美联储埃文斯

《技术解析》现货金在1,265-1,282美元区间内呈中性
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
埃文斯称，没有迹象显示通胀一定会上升。很多人此前警告称，如果美联储继续保持近零利率，可能加剧通胀。
“如果美联储过早收紧货币政策，这些行动就会把通胀降至更加过低的水平，”他称。
埃文斯表示，美联储也不应该采用升息来防止出现可能的金融过热。
若干美联储决策者，尤其是影响力较大的美联储理事史坦，近期都表示当金融稳定性风险抬头时，应该收紧货币政策。
“我并不是说金融稳定与经济没有关系，或是说决策者不应该对威胁金融稳定性的情况采取果断措施，”埃文斯称，“相反，我的意思是，决策者现有的宏观审慎工具更合适于直接用来防范金融风险。”(完) (编译 洪曦/李婷仪/石冠兰/朱晓军；审校 张涛)
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。