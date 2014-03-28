美国经济：近零利率将保持到2015年很晚的时候--美联储埃文斯

埃文斯称，没有迹象显示通胀一定会上升。很多人此前警告称，如果美联储继续保持近零利率，可能加剧通胀。

“如果美联储过早收紧货币政策，这些行动就会把通胀降至更加过低的水平，”他称。

埃文斯表示，美联储也不应该采用升息来防止出现可能的金融过热。

若干美联储决策者，尤其是影响力较大的美联储理事史坦，近期都表示当金融稳定性风险抬头时，应该收紧货币政策。