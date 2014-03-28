金砖国家：3月27日股汇市收盘纵览

路透3月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月27日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报976.02点。

中国股市：沪综指续收跌，市场分歧加大盘中震荡明显加剧

中国汇市：人民币随中间价收跌，供求相对均衡波动空间收窄

香港股市：恒指收低，受腾讯下挫拖累

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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 收涨3.5%并创下约七个月内最大单日涨幅。MSCI明晟拉美指数 也上涨至3140.05点，创2012年7月以来单日最大涨幅。{ID:nL1N0MO1FG]

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元大涨，民调显示总统支持率下降

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南非股市：四个交易日中首度下跌，因投资者将近期获利了结；资源股因大宗商品价格下滑而承压。指标Top-40绩优股指数 下跌0.65%至42,663.18点，综合指数 跌0.57%，收报47,380.98点。

南非汇市：兰特兑美元大涨近1%，因央行暗示未来会升息

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印度股市：连续四天盘中创新高，包括State Bank of India等银行股因获调升评级而延续近期涨势，市场也寄望央行下周二政策会议能出台一些放松举措。NSE指数 一度上涨1.1%至6,673.95点%，BSE指数 亦一度上扬0.96%至22,307.74点，双双再创新高。终场BSE指数收涨0.54%，NSE指数收高0.61%。

印度汇市：印度卢比中止四连涨，进口商月底美元需求令其承压，但投资者因慎防央行干预，放空美元的意愿不高。卢比兑美元 收在60.31/32，周四收盘价为60.14/15。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收报644.66点。指标RTS指数 收低1.62%，报1179.470。