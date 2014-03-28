金砖国家：3月27日股汇市收盘纵览

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透3月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月27日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报976.02点。
中国股市：沪综指续收跌，市场分歧加大盘中震荡明显加剧
中国汇市：人民币随中间价收跌，供求相对均衡波动空间收窄
香港股市：恒指收低，受腾讯下挫拖累
============================================================================
拉美股市：巴西股市Bovespa指数 收涨3.5%并创下约七个月内最大单日涨幅。MSCI明晟拉美指数 也上涨至3140.05点，创2012年7月以来单日最大涨幅。{ID:nL1N0MO1FG]
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元大涨，民调显示总统支持率下降
============================================================================
南非股市：四个交易日中首度下跌，因投资者将近期获利了结；资源股因大宗商品价格下滑而承压。指标Top-40绩优股指数 下跌0.65%至42,663.18点，综合指数 跌0.57%，收报47,380.98点。
南非汇市：兰特兑美元大涨近1%，因央行暗示未来会升息
============================================================================
印度股市：连续四天盘中创新高，包括State Bank of India等银行股因获调升评级而延续近期涨势，市场也寄望央行下周二政策会议能出台一些放松举措。NSE指数 一度上涨1.1%至6,673.95点%，BSE指数 亦一度上扬0.96%至22,307.74点，双双再创新高。终场BSE指数收涨0.54%，NSE指数收高0.61%。
印度汇市：印度卢比中止四连涨，进口商月底美元需求令其承压，但投资者因慎防央行干预，放空美元的意愿不高。卢比兑美元 收在60.31/32，周四收盘价为60.14/15。
============================================================================
俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收报644.66点。指标RTS指数 收低1.62%，报1179.470。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.17%，至35.5905卢布；卢布兑欧元 小涨0.06%，至48.9725卢布。(完) (整理 李婷仪 审校 李爽)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p