钢铁产业：中国2013年不锈钢产量占全球总量的一半--行业报告

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透伦敦3月27日 - 一份行业报告显示，尽管需求疲弱且价格整体趋势不振，但中国去年的不锈钢产量仍略超过全球产量的一半。
根据Steel Market Intelligence GmbH(SMI)的研究，2013年全球不锈钢产量为4,000万吨，而中国的产量就达2,050万吨。该报告称去年中国产量同比增长17%。
本月稍早，国际不锈钢论坛(International Stainless Steel Forum)称，去年中国不锈钢产量为1,900万吨，约占全球总产量3,810万吨的一半。
全球不锈钢产量中国占比增加的同时，其他许多不锈钢厂商正疲于应对产能过剩和价格疲软。
CRU不锈钢价格指数ST-CRUSTL-IDX今年小幅反弹至去年7月以来最高，但比去年8月所及四年低位仅高3点。
SMI报告称，最大增幅来自中国二号业者青山集团，并指出民间厂商产量增长24%，而国有及合资业者产量增长11%。(完)
(编译 石冠兰 审校 王兴亚)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p