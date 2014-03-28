欧洲经济：英德两国咸认欧盟改革需确保对非欧元国家的公平性

《技术解析》现货金在1,265-1,282美元区间内呈中性
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透伦敦3月27日 - 英国及德国财长周四表示，欧盟改革必须确保对非欧元国家的公平性。
英国财政大臣欧思邦及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在金融时报社论上联署称，对于英国等欧元区以外的欧盟国家，未因欧元区进一步整合而遭受不利影响是相当重要的。
“欧盟未来所进行的改革及条约的修订，必须包括监管架构的改革，以期欧元区的整合是在健全的法律基础下进行，且确保对欧元区以外的欧盟国家的公平性。”
英国首相卡梅伦曾经承诺协调欧盟大刀阔斧进行改革，若明年获选连任的话，将在2017年就英国应否留在欧盟进行公投。(完) (编译 龚芳; 审校 王冠中)
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。