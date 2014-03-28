欧洲经济：英德两国咸认欧盟改革需确保对非欧元国家的公平性

路透伦敦3月27日 - 英国及德国财长周四表示，欧盟改革必须确保对非欧元国家的公平性。

英国财政大臣欧思邦及德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在金融时报社论上联署称，对于英国等欧元区以外的欧盟国家，未因欧元区进一步整合而遭受不利影响是相当重要的。

“欧盟未来所进行的改革及条约的修订，必须包括监管架构的改革，以期欧元区的整合是在健全的法律基础下进行，且确保对欧元区以外的欧盟国家的公平性。”