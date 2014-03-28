中港个股：中信证券称若未来条件容许，不排除并购国内同行的可能性

《技术解析》现货金在1,265-1,282美元区间内呈中性
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透香港3月28日 - 中国最大券商--中信证券 董事长王东明周五称，不排除未来在条件容许下并购国内同行的可能性。
此外，公司财务总监葛小波在记者会上表示，互联网金融对低端经纪服务的佣金率带来压力，高端客户更注重产品和服务。
近期内地电商相继推出互联网基金产品，例如阿里巴巴 旗下支付宝、腾讯 、百度 、新浪 等，对传统金融服务商带来一定的竞争压力。
中信证券此前公布，2013年全年实现净利52.44亿元人民币，同比增长23.75%；营业收入和净利润继续位居证券业首位。同时公布计划在2014年内再度境内外债务融资400亿元的计划，主要用于补充运营资金，进一步扩大财务杠杆。( （完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。