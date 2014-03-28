金属期市：伦敦期铜有望录得三个月最高单周升幅，因中国需求逐渐好转

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
上海期货交易所交投最活跃的6月期铜 上涨0.5%，至每吨46,210元人民币(7,400美元)。
资产计全球最大的银行--中国工商银行 公布了年报之后，三大国有商业银行去年的业绩答卷已经交出，最高至14.5%的净利增速，仍显亮丽，亦显示出中国经济和企业经营的韧性。
美国第四季经济成长略快于之前估值，上周初请失业金人口降至近四个月低位，显示经济有足够的动能冲破冬季严寒的束缚。
对于伦敦金属交易所(LME)未告知使用者有其他方式来降低仓储网路问题，一项法院裁决判定LME需负起责任。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/戴素萍 审校 张荻/于春红)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p