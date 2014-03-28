金属期市：伦敦期铜有望录得三个月最高单周升幅，因中国需求逐渐好转

上海期货交易所交投最活跃的6月期铜 上涨0.5%，至每吨46,210元人民币(7,400美元)。

资产计全球最大的银行--中国工商银行 公布了年报之后，三大国有商业银行去年的业绩答卷已经交出，最高至14.5%的净利增速，仍显亮丽，亦显示出中国经济和企业经营的韧性。