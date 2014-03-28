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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 10:11 BJT

金属期市：伦敦期铜有望录得三个月最高单周升幅，因中国需求逐渐好转

上海期货交易所交投最活跃的6月期铜 上涨0.5%，至每吨46,210元人民币(7,400美元)。

资产计全球最大的银行--中国工商银行 公布了年报之后，三大国有商业银行去年的业绩答卷已经交出，最高至14.5%的净利增速，仍显亮丽，亦显示出中国经济和企业经营的韧性。

美国第四季经济成长略快于之前估值，上周初请失业金人口降至近四个月低位，显示经济有足够的动能冲破冬季严寒的束缚。

对于伦敦金属交易所(LME)未告知使用者有其他方式来降低仓储网路问题，一项法院裁决判定LME需负起责任。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/戴素萍 审校 张荻/于春红)
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