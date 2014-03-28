美国金融：美联储理事塔鲁洛力挺从严管理外资银行的新规

路透华盛顿3月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周四大力支持要求外资银行在美分行增加资本准备金的新规。此前外国企业和监管者都对该要求提出批评。

塔鲁洛表示新规是必要的，可以保护美国金融系统免遭2007-2009年危机似的厄运。

“当然，一些外资银行可能喜欢旧的体系，因为那样他们可以为大量美国业务准备相对较少的资本，”塔鲁洛在哈佛法学院活动中发表讲话称。

“不过那样对金融系统并不安全，对于那些准备大量资本的美国和外国竞争者也不公平。”

塔鲁洛称，外国监管者也对当地的美资银行分行采用了资本及流动性要求，这些要求不同于美国官方规定。

金融危机前，美国监管者通常依靠外国监管者来监督在美营业的外资银行。不过危机期间，数百家外资银行需要美联储提供紧急救援贷款，此后监管者就改变了策略。

美联储新规要求，德意志银行(Deutsche Bank) 和巴克莱(Barclays) 等在美拥有可观业务的外资银行将其在美分行纳入一个实体，并且更加严格地规定了负债、以及信贷紧张时易于变现的资产数额。

监管者估计有17家外资银行需要遵守这些新要求。新规在2月敲定。

外资银行认为，这些新规偏离了全球统一的监管体系，动摇了金融系统的基石。部分批评人士警告这可能会造成金融监管的“割据局面”。

塔鲁洛表示，美联储的决定使得在美营业的国内和外资银行都遵循相同法规。他称外资银行美国分行需要加强审查，因为它们在危机之前曾依赖高风险的短期融资。