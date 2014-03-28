美国金融：美联储理事塔鲁洛力挺从严管理外资银行的新规

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透华盛顿3月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周四大力支持要求外资银行在美分行增加资本准备金的新规。此前外国企业和监管者都对该要求提出批评。
塔鲁洛表示新规是必要的，可以保护美国金融系统免遭2007-2009年危机似的厄运。
“当然，一些外资银行可能喜欢旧的体系，因为那样他们可以为大量美国业务准备相对较少的资本，”塔鲁洛在哈佛法学院活动中发表讲话称。
“不过那样对金融系统并不安全，对于那些准备大量资本的美国和外国竞争者也不公平。”
塔鲁洛称，外国监管者也对当地的美资银行分行采用了资本及流动性要求，这些要求不同于美国官方规定。
金融危机前，美国监管者通常依靠外国监管者来监督在美营业的外资银行。不过危机期间，数百家外资银行需要美联储提供紧急救援贷款，此后监管者就改变了策略。
美联储新规要求，德意志银行(Deutsche Bank) 和巴克莱(Barclays) 等在美拥有可观业务的外资银行将其在美分行纳入一个实体，并且更加严格地规定了负债、以及信贷紧张时易于变现的资产数额。
监管者估计有17家外资银行需要遵守这些新要求。新规在2月敲定。
外资银行认为，这些新规偏离了全球统一的监管体系，动摇了金融系统的基石。部分批评人士警告这可能会造成金融监管的“割据局面”。
塔鲁洛表示，美联储的决定使得在美营业的国内和外资银行都遵循相同法规。他称外资银行美国分行需要加强审查，因为它们在危机之前曾依赖高风险的短期融资。
“美国对全球金融稳定性的最重要贡献，就是确保我们自身金融系统的稳定，”他表示。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海4月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS 指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.25%，SDR篮子指数跌1.21%，BIS指数跌2.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8833 -160 欧元 7.4763 -139 日圆 6.2746 -313 港元