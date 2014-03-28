台湾股市：盘中走扬，上日台湾央行一如预期维持利率不变

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压

路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。