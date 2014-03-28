台湾股市：盘中走扬，上日台湾央行一如预期维持利率不变

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透台北3月28日 - 台湾股市周五盘中上涨0.22%，台湾央行周四一如预期，宣布连续11季维持利率不变。
0134 GMT，台湾加权股价指数 上涨19.09点至8,798.66点。
盘中多数类股上涨。电脑及周边类指数 上涨0.8%。玻璃陶瓷类指数 上涨0.84%。
电子类股 上涨0.26%，金融保险类股 上涨0.12%。(完)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p