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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 09:58 BJT

台湾股市：盘中走扬，上日台湾央行一如预期维持利率不变

路透台北3月28日 - 台湾股市周五盘中上涨0.22%，台湾央行周四一如预期，宣布连续11季维持利率不变。

0134 GMT，台湾加权股价指数 上涨19.09点至8,798.66点。

盘中多数类股上涨。电脑及周边类指数 上涨0.8%。玻璃陶瓷类指数 上涨0.84%。

电子类股 上涨0.26%，金融保险类股 上涨0.12%。(完)
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