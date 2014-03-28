台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.37-0.395%

* 决标贴现率预估集中区间在0.370-0.395%

* 短天期国库券胃纳料不差

* 下周一标售、周二发行，金额200亿台币

路透台北3月28日 - 台湾银行业人士周五表示，下周一(31日)将标售的91天期国库券，预估决标贴现率小区间将在0.370-0.395%，或较去年7月标售的同天期国库券0.398%小幅下滑。

路透访谈六家金融机构认为，短天期国库券向来为外资银行主要青睐标的，虽然季底资金分布不一，部分外资银行确实出现资金缺口，但也有一些外银钱满为患，加上国库券标售不像公债有单家机构不能拿逾三分之一的限制，少了几家外银参与，料不致反转短率仍在缓步走低的趋势。

六家金融机构预测的小区间在0.370-0.395%，大区间则在0.35-0.42%。

〞三个月的天期很多人会有需求，而且季底不能跨季拆，很多人留在帐上，4月1日交割很ok。〞一位外商银行交易员表示。

虽然银行业预估此前国库券得标利率将较去年7月的标售利率小幅下滑，但也有资金调度人士指出，本提存期以来，台湾央行一改过去绝少收受外资银行游资的态度，积极回收外资银行的隔夜游资，或让外银下标时将以隔夜代收利率0.388%为比价标准，料不会脱离此水位太远。

针对此点，另一外资银行交易员指出，央行本旬以来确实让外银感受到积极的态度，但因过往央行对外银操作手法不同，〞这一旬是这样，但下一旬是怎样没人知道，还是有这样的疑虑。〞

上述交易员指出，由于央行态度尚不稳定，预料91天国库券的配置需求仍在，至于利率上是否低于0.388%，则看各家银行自行评估。

除隔夜拆款利率外，亦有交易员指出，本周存续期约在0.32年的公债，有于0.34-0.36%的议价成交纪录，或可做为国库券下标低位的参考水位。

此外，本期国库券将于下周二(4月1日)交割，但前次发行的91天国库券将落后两天于4月3日到期，市场上也传出因资金缺口配置问题，部分外银并不直接参与标售，而是转由其他金融机构委托代标。

台湾央行本周二标售的250亿台币364天期国库券，决标贴现率为0.500%，低于市场预期的0.515-0.545%。此得标利率较上次标售同天期国库券的0.538%走跌3.8基点。

央行前次标售91天期国库券为去年12月31日，当时由于跨年作帐的复杂因素，及多数交易员提前休假，其决标贴现率意外走高至0.58%，且不足额标售。交易员认为该利率不足以成为近期的参考利率。

央行下周一(31日)将标售的103-5期国库券，天期为91天，金额预定200亿台币。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2014年

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13