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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 10:17 BJT

澳新汇市：新西兰元延续涨势，兑美元触及两年半高位

路透惠林顿3月28日 - 新西兰元兑美元周五触及两年半高位，新西兰元贸易加权指数亦创汇率自由浮动以来最高。市场预期新西兰利率将继续上调。

新西兰元兑美元 跳涨至2011年8月以来最高点0.8697, 接近0.8700--此处存在今日稍晚将到期的期权。

新西兰元贸易加权指数跳升至81.03，为1985年汇率自由浮动以来最高。(完)

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