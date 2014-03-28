澳新汇市：新西兰元延续涨势，兑美元触及两年半高位

《技术解析》现货金在1,265-1,282美元区间内呈中性
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透惠林顿3月28日 - 新西兰元兑美元周五触及两年半高位，新西兰元贸易加权指数亦创汇率自由浮动以来最高。市场预期新西兰利率将继续上调。
新西兰元兑美元 跳涨至2011年8月以来最高点0.8697, 接近0.8700--此处存在今日稍晚将到期的期权。
新西兰元贸易加权指数跳升至81.03，为1985年汇率自由浮动以来最高。(完)
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该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。