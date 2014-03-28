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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 10:07 BJT

《汇市简讯》200日移动均值1.4788面临压力，若跌破则可能下探1.4726

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* 欧元/澳元低开0.7%，因资金自发达国家市场流入新兴市场，以及澳元走强

* 亚洲时段下滑40个点子，受中国总理言论影响

* 200日移动均值1.4788面临压力，若跌破此处，则下一道目标位是11/1月升势的61.8%技术回档位1.4726

* 动力线、5、10和20日移动均线下移

* 趋势建立，但布林线暗示短期超卖

* 相关图表：link.reuters.com/hej97v (完)

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