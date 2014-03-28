《汇市简讯》200日移动均值1.4788面临压力，若跌破则可能下探1.4726

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
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* 欧元/澳元低开0.7%，因资金自发达国家市场流入新兴市场，以及澳元走强
* 亚洲时段下滑40个点子，受中国总理言论影响
* 200日移动均值1.4788面临压力，若跌破此处，则下一道目标位是11/1月升势的61.8%技术回档位1.4726
* 动力线、5、10和20日移动均线下移
* 趋势建立，但布林线暗示短期超卖
* 相关图表：link.reuters.com/hej97v (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明；; 审校 龚芳)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p