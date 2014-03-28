更正-澳新汇市：新西兰元飙升至数年高位，澳元搭乘顺风车

(因译文有误，第一段新兴市场资产投资意愿“不振”，应为“回升”)

路透悉尼/惠灵顿3月28日 - 澳元和新西兰元周五再攀新高，因欧元疲软及新兴市场资产投资意愿回升提高对经济成长相关的货币需求。

新西兰元兑美元 表现极为突出，飙升至0.8694美元，为2011年8月以来最高。新西兰元兑日圆 亦升至六年高位88.73，新西兰元兑欧元 创10个月高位1.5800。

新西兰元贸易加权指数 升至81.01附近的实施自由浮动汇率以来高位。

新西兰元兑美元在3月迄今已上涨3.5%，主要是因为新西兰央行开始升息且暗示将进一步紧缩政策。

国内交易员对新西兰元从2月中以来攀升8%感到意外，新西兰元未来可能续涨，因海外投资者已消化央行将有更多升息。

新西兰元若突破0.8700美元，将打开测试0.8842之路，那是新西兰元在2011年时创下其自由浮动以来的最高水平。

新西兰元走强，帮助澳元兑美元 跳升至16个月高点0.9294美元，澳元3月迄今涨幅达4%。

澳元下一道阻力在0.9340，此处为去年10月-今年1月跌势的61.8%回档位，移动日线均值图型显示澳元趋势向上。

下周关注焦点在4月1日澳洲央行将举行的月度政策会议，市场普遍预计该央行将维持利率在纪录低位2.5%不变，但人们尤其关注央行同时发布的声明。(完)

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