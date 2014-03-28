日本股市：交投震荡，财年走近尾声时迎来获利了结

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
分析师表示，随着财年终点的临近，加之4月1日消费税上调，市场交投将有可能保持温和。
“消费税上调影响的不确定性，可能会带来拖累，所以在等待更多宏观经济诱因的时候，目前投资人将关注个股消息。”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说。
雅虎日本是市场热点，该公司股价挫跌10.9%至将近四个月低点。该公司宣布，将从软银手中以3,240亿日圆(31.7亿美元)购买移动和宽带提供商eAccess。
“雅虎是一家内容提供商。他们买宽带提供业务有什么用？”东京一家外资银行的一位资深交易员说。“这距离核心业务也太远了，对他们来说没有太多合理性。”
出口商股价涨跌互现，丰田汽车 上涨0.1%。索尼 股价持平。本田汽车 涨0.3%。
东证股价指数 下跌0.5%，报1,170.89点。JPX-Nikkei Index 400指数 跌0.5%，至10,598.97点。(完)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p