日本股市：交投震荡，财年走近尾声时迎来获利了结

分析师表示，随着财年终点的临近，加之4月1日消费税上调，市场交投将有可能保持温和。

“消费税上调影响的不确定性，可能会带来拖累，所以在等待更多宏观经济诱因的时候，目前投资人将关注个股消息。”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说。

雅虎日本是市场热点，该公司股价挫跌10.9%至将近四个月低点。该公司宣布，将从软银手中以3,240亿日圆(31.7亿美元)购买移动和宽带提供商eAccess。

“雅虎是一家内容提供商。他们买宽带提供业务有什么用？”东京一家外资银行的一位资深交易员说。“这距离核心业务也太远了，对他们来说没有太多合理性。”

出口商股价涨跌互现，丰田汽车 上涨0.1%。索尼 股价持平。本田汽车 涨0.3%。

东证股价指数 下跌0.5%，报1,170.89点。JPX-Nikkei Index 400指数 跌0.5%，至10,598.97点。(完)