台湾债市：主流券殖利率连三日下跌，受央行温和言论提振

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透台北3月28日 - 台湾主要公债殖利率周五连三日下跌，因昨日央行理监事会议对利率走升的看法仍然温和，且美债殖利率又见走低。
交易员指出，原本外界担忧台湾央行可能出现稍偏向鹰派的言论，但是央行不但一如预期维持利率不变，对未来货币政策的评论也同样的温和，这令市场终于放心，空单也有回补。
〞原本担心央行会有什么评论，但是央行的言论没有意外。短券可能先这样了，长券 (10年)又有大哥在那边罩着，所以恐怕还是区间盘。〞一位小型票券商交易员说。
台湾央行周四一如预期，连续11季维持利率不变。分析师认为，尽管美国可能提早于明年升息，但台湾央行并未同步释出类似的暗示，利率恐仍将维持现行水位一段时间。
美国公债收益率周四保持在较低水准，此前美国财政部标售290亿美元七年期新债获得强劲需求，这是本周960亿美元新债发售的最后一批。美国指标10年期公债 升4/32，收益率报2.69%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.09-1.11%
* 10年公债103/6：1.58-1.60%
本地时间10:06时最新报价：
* 五年公债103/4 殖利率跌2.09基点报1.0957%。
* 10年公债103/6 殖利率跌1.25基点至1.5850%。
以下为最新相关报导链接：
--《综述》台湾央行一如预期连11季维持利率不变，今年料难见升息时点
--《焦点》日本2月消费者物价稳步上涨，寒冷天气拖累支出下滑
--美国经济：近零利率将保持到2015年很晚的时候--美联储埃文斯 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p