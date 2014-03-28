台湾债市：主流券殖利率连三日下跌，受央行温和言论提振

路透台北3月28日 - 台湾主要公债殖利率周五连三日下跌，因昨日央行理监事会议对利率走升的看法仍然温和，且美债殖利率又见走低。

交易员指出，原本外界担忧台湾央行可能出现稍偏向鹰派的言论，但是央行不但一如预期维持利率不变，对未来货币政策的评论也同样的温和，这令市场终于放心，空单也有回补。

〞原本担心央行会有什么评论，但是央行的言论没有意外。短券可能先这样了，长券 (10年)又有大哥在那边罩着，所以恐怕还是区间盘。〞一位小型票券商交易员说。

台湾央行周四一如预期，连续11季维持利率不变。分析师认为，尽管美国可能提早于明年升息，但台湾央行并未同步释出类似的暗示，利率恐仍将维持现行水位一段时间。

美国公债收益率周四保持在较低水准，此前美国财政部标售290亿美元七年期新债获得强劲需求，这是本周960亿美元新债发售的最后一批。美国指标10年期公债 升4/32，收益率报2.69%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.09-1.11%

* 10年公债103/6：1.58-1.60%

本地时间10:06时最新报价：

* 五年公债103/4 殖利率跌2.09基点报1.0957%。

* 10年公债103/6 殖利率跌1.25基点至1.5850%。

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