台湾股市：微幅收跌不损周线扬升，下周小心量价背离风险

路透台北3月28日 - 台湾股市周五在盘中创32个月高位后微幅收跌，累计周线收高2.3%。分析师指出，政府政策作多意味浓厚，但盘面成交量能不足，出现量价背离风险，下周台股面临十字路口，若政府持续支撑股市，指数有望再上攻；但涨多拉回整理的机率亦高。

台湾加权股价指数 收低0.06%，报8,774.64点；盘中高位8,812.41点创32个月新高，前高为2011年7月27日8,819.93点。今日成交值 为969.48亿台币，上日修正后为999.21亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，本周来台股走势可总结为量缩反弹，而且从今天金融类股拉尾盘的情况，也可证明政府政策作多明显。不过因本周单日交投量都仍在千亿台币之下，量能不足，加上反服贸的抗议人士将在周末上街抗议，相关议题后续仍具变数，下周要特别注意涨多拉回风险。

〞目前盘势还是由多方掌控，但投资人要注意风险提防。〞他说。

简伯仪并指出，依照国泰证期的统计，自2000年以来，台股指数在4月上涨的机率仅有42%，下周如果涨多拉回，下方先看月线位置8,680点；但如果政府仍强力作多，上方有机会往8,900点靠拢。

台湾行政院长江宜桦周五表示，将支持服贸协议回到立法院委员会逐条审议跟表决，以此让步补足程序正义，并平息社会大众对程序瑕疵的批评。

明显受惠服贸协议的金融保险类指数 终场收高0.46%。