台湾股市：微幅收跌不损周线扬升，下周小心量价背离风险

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透台北3月28日 - 台湾股市周五在盘中创32个月高位后微幅收跌，累计周线收高2.3%。分析师指出，政府政策作多意味浓厚，但盘面成交量能不足，出现量价背离风险，下周台股面临十字路口，若政府持续支撑股市，指数有望再上攻；但涨多拉回整理的机率亦高。
台湾加权股价指数 收低0.06%，报8,774.64点；盘中高位8,812.41点创32个月新高，前高为2011年7月27日8,819.93点。今日成交值 为969.48亿台币，上日修正后为999.21亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，本周来台股走势可总结为量缩反弹，而且从今天金融类股拉尾盘的情况，也可证明政府政策作多明显。不过因本周单日交投量都仍在千亿台币之下，量能不足，加上反服贸的抗议人士将在周末上街抗议，相关议题后续仍具变数，下周要特别注意涨多拉回风险。
〞目前盘势还是由多方掌控，但投资人要注意风险提防。〞他说。
简伯仪并指出，依照国泰证期的统计，自2000年以来，台股指数在4月上涨的机率仅有42%，下周如果涨多拉回，下方先看月线位置8,680点；但如果政府仍强力作多，上方有机会往8,900点靠拢。
台湾行政院长江宜桦周五表示，将支持服贸协议回到立法院委员会逐条审议跟表决，以此让步补足程序正义，并平息社会大众对程序瑕疵的批评。
明显受惠服贸协议的金融保险类指数 终场收高0.46%。
亚洲股市周五多数上涨，韩股 收涨0.15%至今年以来最高收盘位，日经指数 亦收升0.5%至两周高位，本地时间14:30时，港股 走高1.05%，沪综指 则跌0.5%。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。