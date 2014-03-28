台湾央行：共发行710亿台币存单，存单发行余额增657亿

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透台北3月28日 - 台湾央行周五公布，共发行710亿台币存单，与今日存单到期金额53亿相较，存单发行余额增657亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 664.0
91天期 0.93 35.0
182天期 1.05 11.0
央行上日共发行2,203.3亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,525.85亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为234亿台币，累计超额准备为负478亿，加计前期1%的超额准备为39亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%