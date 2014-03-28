《全球市场》欧元因收益率下滑而走软，中国祭出刺激举措的憧憬提振亚股

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
是次的净流入几乎是三周前的大逆转，当时净流出额达到了不可思议的1,040亿美元，很多人原认为俄罗斯将资金撤出美国以避开可能的制裁。
无论需求来源是什么，总之美国较长期公债收益率因此下滑，收益率曲线明显趋平。五年期和30年期公债利差收窄至五年来最小。
这一改变也反应了人们揣测美国升息时间将早于最初的预期，以此将通胀率牢牢地控制在2%下方。
市场对通胀预期的下调可能也是金价近期下滑的一个原因。金价 周五报每盎司1,292.56美元，九个交易日来跌去7%。
油市中，布兰特原油期货 下滑0.16美元至每桶107.67美元，美国原油期货 小升0.04美元至101.32美元。(完)
(编译 许娜/戴素萍/李爽/孙茉莉; 审校 龚芳/王兴亚/于春红)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p