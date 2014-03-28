《全球市场》欧元因收益率下滑而走软，中国祭出刺激举措的憧憬提振亚股

是次的净流入几乎是三周前的大逆转，当时净流出额达到了不可思议的1,040亿美元，很多人原认为俄罗斯将资金撤出美国以避开可能的制裁。

无论需求来源是什么，总之美国较长期公债收益率因此下滑，收益率曲线明显趋平。五年期和30年期公债利差收窄至五年来最小。

这一改变也反应了人们揣测美国升息时间将早于最初的预期，以此将通胀率牢牢地控制在2%下方。

市场对通胀预期的下调可能也是金价近期下滑的一个原因。金价 周五报每盎司1,292.56美元，九个交易日来跌去7%。

油市中，布兰特原油期货 下滑0.16美元至每桶107.67美元，美国原油期货 小升0.04美元至101.32美元。(完)