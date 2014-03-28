重发 -《热点透视》乌克兰援助计划需政局稳定方能见效

(重发以修正系统造成的乱码；本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon 编译 朱晓军

路透伦敦3月27日 - 国际货币基金组织(IMF)刚刚发明了一种迟发休克疗法。它们向乌克兰提供的援助计划将帮助该国应对金融紧急状况。IMF没有放弃附加条件，但是他们明智地认识到，乌克兰的政治乱局以及政府的过渡性质不允许他们施加可能适得其反的严厉关爱。在5月25日的总统大选之前，并没有一个可靠的乌克兰政府可以做出长期承诺。

因此，乌克兰将在未来两个月勉强度日，不过该国十分期待之后的财政状况能有所改善。IMF的声明也会带动欧盟和美国的其他金融援助，全球援助计划总额将达到270亿美元。乌克兰临时总理此前估计，未来两年该国需要350亿美元的金融援助。

乌克兰所需进行的改革已经众所周知，这也是过去该国与IMF的争论焦点。此前两次金融援助均告失败，就是由于乌克兰历任政府不愿意或不能兑现承诺。不过，最近的乌克兰革命有助于政府集中精力，而且部分必要改革已经启动，无论是出于被迫还是自愿。乱局导致乌克兰货币格里夫纳汇率失控，今年初以来已经贬值26%，而央行无法持续投放外汇储备来扞卫其联系汇率。过渡政府刚刚宣布能源价格上涨50%，进一步响应IMF长期以来要求取消能源补助的呼声。

乌克兰必须励精图治、继续努力，尤其是要整顿债台高筑、效率低下且腐败不堪的国有天然气公司Naftogaz。该公司去年亏损额相当于乌克兰国内生产总值(GDP)的2%，使其财政赤字相当于GDP比例达4.5%。