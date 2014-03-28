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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 10:49 BJT

韩国股市：小升至12周高位，周线升幅有望创七个月来最大

路透首尔3月28日 - 韩国股市周五早上小升至12周来最高水准，逆转稍早跌势，因外资反手买超。

0205GMT，韩股综合股价指数 上涨0.3%至1,984.39点，稍早触及1,985.50，为1月3日以来最高水准。

韩股有望连续第三天上涨，且本周升幅料为8月底以来最大。

现代证券分析师Bae Sung-young表示，韩国等部分新兴市场股市“表现相当不错，同时相对偏贵的发达市场则持续盘整。”

他并称，中国刺激希望必须成真，且本地市场需要进一步彰显能够经得起美联储缩减刺激的考验，之后才能吸引到外资。

外资中午时已买超韩股424亿韩元。(完) 　　
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