韩国股市：小升至12周高位，周线升幅有望创七个月来最大

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透首尔3月28日 - 韩国股市周五早上小升至12周来最高水准，逆转稍早跌势，因外资反手买超。
0205GMT，韩股综合股价指数 上涨0.3%至1,984.39点，稍早触及1,985.50，为1月3日以来最高水准。
韩股有望连续第三天上涨，且本周升幅料为8月底以来最大。
现代证券分析师Bae Sung-young表示，韩国等部分新兴市场股市“表现相当不错，同时相对偏贵的发达市场则持续盘整。”
他并称，中国刺激希望必须成真，且本地市场需要进一步彰显能够经得起美联储缩减刺激的考验，之后才能吸引到外资。
外资中午时已买超韩股424亿韩元。(完)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p