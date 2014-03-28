《路透晚报》--3月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：有针对性出台措施，有能力把经济运行保持在合理区间--总理

中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。

--中国央行：将完善存贷款利率统计，研究建立影子银行等统计监测体系

中国央行表示，今年将对金融市场的资金价格进行准确的统计、监测和分析，进一步完善存贷款利率统计，及时、准确、全面反映中国存贷款的总量、增量、期限及利率水平等情况。同时，研究建立影子银行等统计监测体系，加强跨部门统计协作。

--《热点聚焦》习近平将出访德国，然两国经济“蜜月”激情降温

习近平即将出访德国，此为八年来中国国家主席首次造访德国。但扩大两国贸易的远大目标可能无法达成，德国企业已开始反思其大举进军中国的作法。

--中欧贸易：欧盟放弃对中国电信设备厂商提起反倾销诉讼

欧盟周四同意部分放弃针对中国电信设备制造商提起诉讼，希望消除几年来由于中国在欧洲移动网络市场愈发稳固的主导地位而导致的紧张关系。

--路透调查：中国3月官方制造业PMI料微升，弱需求拖累季节性反弹

路透综合14位分析机构预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数（PMI）预计微升至50.3，呈现季节性反弹之势，但受内需疲弱拖累，反弹力度较小。

--中国房地产：用四年左右时间全面建立不动产统一登记体系--国土部长

中国人民网周四引述国土资源部部长姜大明称，将用三年左右时间全面建立不动产统一登记制度；用四年左右时间，运行统一的不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息实时互通共享以及依法查询，形成不动产统一登记体系。

--路透基点：香港金管局要求银行收紧对中国内地企业的贷款--RLPC

银行消息人士称，香港金管局已要求银行收紧对中国企业离岸贷款的审批流程。金管局一位发言人表示，金管局的监管关注点在于，确保银行已设立足够稳健的控制系统来管理面临的特定风险。在这方面，我们已要求银行增强流动性管理、不断审视融资来源和贷款业务计划，并在必要时作出恰当判断。

--《综述》中资国有大行年报仍亮丽，不良贷款有远虑无近忧

以资产计全球最大的银行--中国工商银行 公布了年报之后，三大国有商业银行去年的业绩答卷已经交出，最高至14.5%的净利增速仍显亮丽，亦显示出中国经济和企业经营的韧性。但随着中国经济下行的压力，分析师普遍预计，今年中资银行盈利增速将继续放缓，或回落至个位数。信用风险有可能出现事件性爆破点，整体风险虽可控，但不良资产增量或明显大于去年。

--中国社会:冀文林被免去海南副省长职务--中纪委

中国中央纪委监察部网站公布,海南省第五届人民代表大会常务委员会通过了有关人事任免事项，免去了冀文林副省长职务。另有九名县处级干部严重违纪违法被"双开"。

--台湾政经：支持服贸协议回到立院委员会逐条审议跟表决--行政院长

台湾行政院长江宜桦周五表示，将支持服贸协议回到立法院委员会逐条审议跟表决，以此让步补足程序正义，并平息社会大众对程序瑕疵的批评。

【固定收益】

--中国债市动态：现券平稳交投较清淡，数据将陆续公布暂更青睐中短债

中国银行间债市周五早盘现券持稳，交投较清淡。市场人士指出，政府警示宏观基本面压力不容忽视，要出台措施保增长，但扶持方式有待观察。下周起将陆续公布包括一季度国内生产总值(GDP)等一系列经济数据，在此之前机构对待长端相对谨慎，青睐中短期限、流动性更好的券种。

--中国货币市场：七天利率回落隔夜涨幅缩窄，季末资金无恙机构聚集下月缴税

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周五七天期限回落，其他品种涨幅较上日缩窄。交易员表示，在财政存款投放助益下，季末资金面并未见收紧态势，场内出钱的机构仍旧偏多，市场流动性预期相对乐观，未来关注焦点多集中于下月缴税。

--《中国信用市场观察》银行配置信用债预期乐观，广义流动性可能趋变

本周短端中高评级信用债走出相对独立行情，收益率下行幅度较大,中长期信用债则整体仍然较弱。信用债在这波受超日债付息违约影响的调整行情前，曾跟随利率债牛市有过不错的表现，但当前受供给压力和信用风险事件的影响，仍然有继续调整的压力，不过对于中高评级品种而言，潜在利好是商业银行态度的可能变化。

--新债招标：中国国开行三年债收益率略低，七天回购止升回落助力

受益于资金市场七天回购利率明显下挫，中国国开行 周五上午增发的两期固息中，三年期品种收益率略低，七年则接近预测均值。另外，均逾3倍的投标倍数也属于今年以来较好水平，为本周密集的政策性金融债发行平稳收官。三年和七年债的中标结果分别为5.2284%和5.5714%。

【外汇】

--中国汇市：中间价创半年新低后人民币微幅收升，月底季末客盘均衡

人民币兑美元即期汇率 周五收盘微升。中间价连续第三天下跌并创半年低点，但市场平淡应对，波动空间继续缩窄到百余点，成交价在上日收盘价上下波动。交易人士表示，短期内6.20元附近对美元支撑较强，可能在此继续盘整。人民币兑美元收报6.2122元，上日收盘为6.2130元。

--人民币衍生品：外汇期权隐含波动率自高位回落，押注政策头寸获利平仓

中国境内人民币兑美元外汇期权市场中，隐含波动率成交水平本周自上周高点回落，因即期市场波动性有所下降，且前期押注于扩波幅政策的期权头寸在政策推出后获利平仓。交易人士称，2月中旬以来随着即期大幅贬值，人民币汇率隐含波动率也迅速扩大。其中在路透报价数据中，人民币对美元三个月期权隐含波动率(vol) 从2月18日的低位1.15%拉升到3月20日的2.60%。

--中法金融：中国支持巴黎发展离岸人民币业务，法国获800亿RQFII额度

中国和法国本周稍早在巴黎发表联合声明称，法方欢迎分配给法国800亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。双方同意继续就在巴黎建立人民币清算和结算安排进行讨论。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指连三日收跌，创业板跳水但银行等蓝筹股坚挺

中国股市沪综指 周五收跌，承受业绩差及融资压力的创业板个股跳水，大量资金逃离，部分转向银行等低估值大盘蓝筹股，稳住了大盘，股指保持窄幅震荡。沪综指收盘报2,041.712点，跌0.24%，本周累计则跌0.29%。上证A股今日成交额940亿元人民币，上日为949亿元。

--香港股市：受银行业绩激励收高，恒生国企指数创数月最佳周度表现

香港股市周五上涨，受强劲的银行业绩激励，指标股指录得2月中旬以来最大周线涨幅。恒生指数 收高1.1%，报22,065.53点。恒生国企指数 上涨1.3%，本周表现为11月22日当周以来最佳。

--《技术分析》中国股市沪综指护盘行情难持久

中国股市沪综指 本周续震荡，周四周五多空拉锯明显，主力虽多次护盘拉升，均未能令股指回至5日和30日均线之上，部分短期技术指标开始趋弱，卖压开始加大，料当前的护盘行情难以持久，大盘重心再度倾向下移。更为长期看，本周收出带长上影阴线，2,060点上方技术压力仍明显，同时即将报收的月线基本呈十字星，预示4月走势将有明显方向性选择，去年低点1,849点受考验可能性很大。

--中国证券：证监会将继续推动QFII相关的外汇管理和所得税政策完善

对于部分海外机构对于中国合格境外机构投资者制度（QFII）的疑虑，中国证监会新闻发言人周五表示，将继续推动与QFII相关的外汇管理和所得税政策进一步完善，创造更便利的投资环境，吸引更多境外长期资金进入中国资本市场。

--中国证券：证监会允许首发企业自选沪市或深市上市，不与发行量挂钩

中国证监会周四表示，首发公开发行（IPO）企业可以在沪深市场之间自主选择上市地，不与发行股数挂钩，并鼓励和支持符合条件的企业到全国中小股份转让系统挂牌并进行股权、债权融资或到海外上市。

--中港个股：中信证券料中信集团年内完成香港整体上市，央企改革先试

中国最大券商--中信证券 董事长王东明周五称，预期公司主要股东中信集团于今年内完成香港整体上市计划，以实现混合所有制经营，为中央企业改革新尝试。且该行不排除未来在条件容许下并购国内同行的可能性。此外，公司财务总监葛小波在记者会上表示，互联网金融对低端经纪服务的佣金率带来压力，高端客户更注重产品和服务。

--中港股业绩:中信银行2013年净利近392亿元，同比增26.24%

中信银行 周五公布，去年净利润近为392亿元人民币，同比增长26.24%。在目前已发布年报的股份制银行中位居首位。中信银行行长朱小黄并称，虚拟信用卡创新基于大数据风险控制，要争取监管和社会理解。大股东中信集团整体上市会对集团法人治理等方面产生积极正面影响。

--港股业绩：中海油去年净利下降11%逊预期，受累于财务和营运支出大增

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五公布，去年度净利按年下降11%，至564.61亿元人民币，逊于市场预期，因财务和营运支出大增。

--《台湾金融市场一周展望》股汇双涨至关键价位，后市待美中数据指引