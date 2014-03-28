韩国汇市：韩元触及逾一周高点，得益于出口商需求和外资买超韩股

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
不过交易员表示，韩元上行空间似乎有限，因在美元/韩元跌破1,070后，一些进口商开始买入美元以备结算。这令韩元周五保持在1,068-1,070之间的相对窄幅区间。
“今天大部分时间都较为平静，”一家当地银行的交易员说，并表示一直没有有力的押注或是基于需求的交易。
韩国股市 最新上涨0.2%至1,981.32点。
三年期韩债期货6月合约 上涨0.03点。
0233GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,068.3 1,071.5
日圆/韩元 10.4552/622 10.4848
韩国公债期货 * 105.73 105.70
韩国综合股价指数 1,981.32 1,977.97
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/王洋; 审校 王兴亚/张明钧)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p