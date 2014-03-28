版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 10:59 BJT

韩国汇市：韩元触及逾一周高点，得益于出口商需求和外资买超韩股

不过交易员表示，韩元上行空间似乎有限，因在美元/韩元跌破1,070后，一些进口商开始买入美元以备结算。这令韩元周五保持在1,068-1,070之间的相对窄幅区间。

“今天大部分时间都较为平静，”一家当地银行的交易员说，并表示一直没有有力的押注或是基于需求的交易。

韩国股市 最新上涨0.2%至1,981.32点。

三年期韩债期货6月合约 上涨0.03点。

0233GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,068.3 1,071.5

日圆/韩元 10.4552/622 10.4848

韩国公债期货 * 105.73 105.70

韩国综合股价指数 1,981.32 1,977.97

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/王洋; 审校 王兴亚/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐