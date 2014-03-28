更新版 1-新债招标：中国国开行三年债收益率略低，七天回购止升回落助力

* 七天回购大挫，三年国开债收益率略低

* 七年债收益率接近预测均值

* 两期债投标倍数均逾3倍，属年内较好水平 (新增市场评论和更多报价)

路透上海3月28日 - 受益于资金市场七天回购利率明显下挫，中国国开行 周五上午增发的两期固息中，三年期品种收益率略低，七年则接近预测均值。另外，均逾3倍的投标倍数也属于今年以来较好水平，为本周密集的政策性金融债发行平稳收官。

尽管近来资金面整体较为宽松，但上日银行间市场七天期回购加权利率 涨近百点仍压制短券表现，当天农发行五年以内新债结果受其牵引走高。不过今日早盘该期限回购利率大挫，最新报在4.18%附近，较上日跌近66个基点(bp)。

北京一银行交易员认为，与上日农发行同期限新债相比，今日国开行三年期增发债收益率稍低于预期，“可能有(七天回购大跌)这原因。”

农发行上日招标的三年期增发债，中标收益率5.2497%，同时招标的七年期品种，中标利率为5.55%。

以下为今日招标两期债的结果及发行条款：

第一期增发债 第三期增发债

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发行上限 40亿元 40亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

(今年第一期增发) (今年第三期增发)

加权中标收益率 5.2284% 5.5714%

边际中标收益率 5.2420% 5.5803%

预测均值 5.25% 5.56%

加权较均值 -2.16bp +1.14bp

投标倍数 4.36倍 3.12倍

缴款日 4月4日

起息日 1月14日

分销期 4月3日-4月4日

上市日 4月11日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.05% 0.10%

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