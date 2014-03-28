更新版 1-新债招标：中国国开行三年债收益率略低，七天回购止升回落助力

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
* 七天回购大挫，三年国开债收益率略低
* 七年债收益率接近预测均值
* 两期债投标倍数均逾3倍，属年内较好水平 (新增市场评论和更多报价)
路透上海3月28日 - 受益于资金市场七天回购利率明显下挫，中国国开行 周五上午增发的两期固息中，三年期品种收益率略低，七年则接近预测均值。另外，均逾3倍的投标倍数也属于今年以来较好水平，为本周密集的政策性金融债发行平稳收官。
尽管近来资金面整体较为宽松，但上日银行间市场七天期回购加权利率 涨近百点仍压制短券表现，当天农发行五年以内新债结果受其牵引走高。不过今日早盘该期限回购利率大挫，最新报在4.18%附近，较上日跌近66个基点(bp)。
北京一银行交易员认为，与上日农发行同期限新债相比，今日国开行三年期增发债收益率稍低于预期，“可能有(七天回购大跌)这原因。”
农发行上日招标的三年期增发债，中标收益率5.2497%，同时招标的七年期品种，中标利率为5.55%。
以下为今日招标两期债的结果及发行条款：
第一期增发债 第三期增发债
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发行上限 40亿元 40亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
(今年第一期增发) (今年第三期增发)
加权中标收益率 5.2284% 5.5714%
边际中标收益率 5.2420% 5.5803%
预测均值 5.25% 5.56%
加权较均值 -2.16bp +1.14bp
投标倍数 4.36倍 3.12倍
缴款日 4月4日
起息日 1月14日
分销期 4月3日-4月4日
上市日 4月11日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.05% 0.10%
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银行间固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年和七年最新报在5.2777%和5.5903%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p