《全球汇市》欧元因欧洲央行温和言论陷入守势，新西兰元表现居前

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3747 1.3739 +0.06 +0.01 1.3745
美元/日圆 102.16 102.16 +0.00 -2.98 105.30
欧元/日圆 140.40 140.37 +0.02 -2.99 144.73
美元/瑞郎 0.8866 0.8864 +0.02 -0.69 0.8928
英镑/美元 1.6620 1.6609 +0.07 +0.39 1.6556
美元/加元 1.1008 1.1030 -0.20 +3.65 1.0620
澳元/美元 0.9290 0.9259 +0.33 +4.23 0.8913
新西兰元/美元 0.8690 0.8671 +0.22 +5.90 0.8206 #VALUE!
新西兰元/日圆 88.750 88.580 +0.19 +2.71 86.410
英镑/日圆 169.74 169.70 +0.02 -2.63 174.33
澳元/新西兰元 1.0688 1.0676 +0.11 -1.47 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/朱晓军/田建华/戴素萍 审校 龚芳/张明钧)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p