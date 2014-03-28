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亚洲 | 2014年 3月 28日 星期五 11:22 BJT

《全球汇市》欧元因欧洲央行温和言论陷入守势，新西兰元表现居前

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3747 1.3739 +0.06 +0.01 1.3745

美元/日圆 102.16 102.16 +0.00 -2.98 105.30

欧元/日圆 140.40 140.37 +0.02 -2.99 144.73

美元/瑞郎 0.8866 0.8864 +0.02 -0.69 0.8928

英镑/美元 1.6620 1.6609 +0.07 +0.39 1.6556

美元/加元 1.1008 1.1030 -0.20 +3.65 1.0620

澳元/美元 0.9290 0.9259 +0.33 +4.23 0.8913

新西兰元/美元 0.8690 0.8671 +0.22 +5.90 0.8206 #VALUE!

新西兰元/日圆 88.750 88.580 +0.19 +2.71 86.410

英镑/日圆 169.74 169.70 +0.02 -2.63 174.33

澳元/新西兰元 1.0688 1.0676 +0.11 -1.47 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/朱晓军/田建华/戴素萍 审校 龚芳/张明钧)
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