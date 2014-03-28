路透基点：7天连锁酒店拟筹集3亿美元，用于私有化贷款再融资--RLPC

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透香港3月26日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国7天连锁酒店集团签订1.2亿美元私有化贷款还不到九个月的时间，目前又回到市场筹集3亿美元融资。
消息人士称，野村是这笔新的五年期分期偿还贷款案的唯一安排行，该贷款的平均年限为3.75年。
一位消息人士称，野村接洽过台湾和其它亚洲外资行，有意扩大安排行的阵容。
该贷款将用于1.2亿美元五年期离岸贷款的再融资，7天酒店去年通过这笔贷款完成了私有化。1.2亿美元五年期贷款是在去年6月签订的，最高综合收益约为388-408个基点，利率为较LIBOR加码约360-380个基点，平均年限为3.5年。杠杆率不到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍。
国泰世华银行，中国信托商业银行，台北富邦银行，野村国际(香港)与台湾大众银行为这笔私有化贷款的牵头行兼簿记行，此外还有四家参贷行。
凯雷投资集团、Sequoia Capital、Actis以及7天连锁酒店联席董事长何伯权与郑南雁组成的财团以6.88亿美元将7天连锁酒店集团私有化。
7天连锁酒店在中国162个城市有逾1,000家门店。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p