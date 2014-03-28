修正-路透基点：香港金管局要求银行收紧对中国内地企业的贷款--消息人士

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(在标题中注明此为来自消息人士)
路透香港3月27日 - 银行消息人士称，香港金管局已要求银行收紧对中国企业离岸贷款的审批流程。
香港银行业者对于内地企业的曝险自去年中期以来激增，当时政府出台旨在遏制境内美元贷款的举措，迫使中企到离岸市场寻求外币贷款。
LPC数据显示，2013年香港贷款规模达到800亿美元的纪录高位，较2012年超出86%。
这其中近70%来自中国企业，相比中国境内，在香港融资美元可节约30个基点左右的利息。
2013年香港向中国企业提供的银团贷款较2012年的207亿美元增近两倍，至560亿美元。
其中接近一半是提供给中国民间企业，规模为276亿美元。这是2012年的近三倍，当时中国民企融资离岸贷款为94亿美元。
在近期接连出现债务违约事件后，对中国民企贷款的增长引发了忧虑。
金管局尚未公布任何具体或官方指导方针，但近期一系列对话都在向银行施压，要求他们进一步改善流程和把控。
金管局一位发言人表示，金管局的监管关注点在于，确保银行已设立足够稳健的控制系统来管理面临的特定风险。在这方面，我们已要求银行增强流动性管理、不断审视融资来源和贷款业务计划，并在必要时作出恰当判断。
他并指出，而且，银行不应放松有效的贷款审批审慎标准。这些原则适用于所有贷款类型，包括银团贷款。
银行已在实施严格的信贷审批流程，并限制国家和行业曝险，这降低了一些产生不良贷款的风险。但银行业者担心金管局的关注会限制业务发展。
一位银团贷款银行家称，“金管局的施压会将业务赶出香港。”
为了避免在投资组合中增加更多中国贷款，银行可能会将银团贷款努力出售给其他国家银行和地区，包括东南亚和中东的一级或二级市场。(完) (编译 石冠兰 审校 高琦)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。