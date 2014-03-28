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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 15:12 BJT

表格：德国2月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.7%

路透柏林3月28日 - 德国联邦统计局周五公布，德国2月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.7%。路透调查预估分别为上涨0.2%和下滑2.4%。

德国进口物价 (变动百分比%)

14年2月 14年1月 13年2月

较上月 -0.1 -0.1 +0.3

较上年同期 -2.7 -2.3 -1.7

指数(基数2010年) 104.7 104.8 107.6

注：联邦统计局称，扣除石油的进口物价较前月持平，较上年同期下降1.8%。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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