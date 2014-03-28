表格：德国2月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.7%

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透柏林3月28日 - 德国联邦统计局周五公布，德国2月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降2.7%。路透调查预估分别为上涨0.2%和下滑2.4%。
德国进口物价 (变动百分比%)
14年2月 14年1月 13年2月
较上月 -0.1 -0.1 +0.3
较上年同期 -2.7 -2.3 -1.7
指数(基数2010年) 104.7 104.8 107.6
注：联邦统计局称，扣除石油的进口物价较前月持平，较上年同期下降1.8%。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%