路透基点：仁恒置地计划筹集3亿美元贷款做为再融资--RLPC

路透3月28日 - 汤森路透其下基点援引消息人士称，中国地产开发商仁恒置地计划筹集一笔约3亿美元贷款作为再融资。

消息人士说，仁恒置地也考虑为再融资发行债券。该公司想以新贷款和发债为三笔不同的俱乐部贷款再融资。

消息人士并称，借款方正在和几家银行洽谈，这些银行将组成一个主办银行团，融资料将采银团联贷。

借款方在7月有一笔1.50亿美元俱乐部贷款到期，利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点。这笔贷款当中有约1,000万美元的部分在2013年2月以原案价码的约98%出售。

根据汤森路透基点数据，仁恒置地在2015年5月也有一笔1.20亿美元俱乐部贷款到期。

仁恒置地集团项目遍及上海、南京、成都、天津、珠海、苏州、贵阳等地，主要为开发高端房地产。(完)