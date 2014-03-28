路透基点：仁恒置地计划筹集3亿美元贷款做为再融资--RLPC

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透3月28日 - 汤森路透其下基点援引消息人士称，中国地产开发商仁恒置地计划筹集一笔约3亿美元贷款作为再融资。
消息人士说，仁恒置地也考虑为再融资发行债券。该公司想以新贷款和发债为三笔不同的俱乐部贷款再融资。
消息人士并称，借款方正在和几家银行洽谈，这些银行将组成一个主办银行团，融资料将采银团联贷。
借款方在7月有一笔1.50亿美元俱乐部贷款到期，利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点。这笔贷款当中有约1,000万美元的部分在2013年2月以原案价码的约98%出售。
根据汤森路透基点数据，仁恒置地在2015年5月也有一笔1.20亿美元俱乐部贷款到期。
仁恒置地集团项目遍及上海、南京、成都、天津、珠海、苏州、贵阳等地，主要为开发高端房地产。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p