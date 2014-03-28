表格：英国第四季GDP终值较前季确认为增长0.7%，同比确认为增长2.7%

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透伦敦3月28日 - 英国国家统计局周五公布，第四季GDP终值较前季确认为增长0.7%，同比确认为增长2.7%。预估分别为增长0.7%和2.7%。
英国国家统计局将2013年全年GDP增长率下调0.1个百分点至1.7%。
具体数值如下(括弧内为前值):
GDP 第四季 第三季 第四季预测值
较前季% 0.7 (0.7) 0.8 (0.8) 0.7
较上年同期% 2.7 (2.7) 1.8 (1.9) 2.7
产出数据
较前季(%) 较上年同期(%)
农业 0.2 (-0.1) -2.4 (-6.2)
工业生产
矿业/采掘(含石油) -1.8 (-1.9) 5.0 (5.8)
制造业 0.6 (0.7) 1.8 (1.9)
电力,燃气,水 1.8 (1.8) -5.0 (-5.1)
供水,排污 1.6 (0.8) 9.2 (7.6)
总生产 0.5 (0.5) 2.2 (2.3)
建筑业 -0.2 (0.2) 3.4 (4.3) (完) (编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%