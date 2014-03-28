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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 17:38 BJT

表格：英国第四季GDP终值较前季确认为增长0.7%，同比确认为增长2.7%

路透伦敦3月28日 - 英国国家统计局周五公布，第四季GDP终值较前季确认为增长0.7%，同比确认为增长2.7%。预估分别为增长0.7%和2.7%。

英国国家统计局将2013年全年GDP增长率下调0.1个百分点至1.7%。

具体数值如下(括弧内为前值):

GDP 第四季 第三季 第四季预测值

较前季% 0.7 (0.7) 0.8 (0.8) 0.7

较上年同期% 2.7 (2.7) 1.8 (1.9) 2.7

产出数据

较前季(%) 较上年同期(%)

农业 0.2 (-0.1) -2.4 (-6.2)

工业生产

矿业/采掘(含石油) -1.8 (-1.9) 5.0 (5.8)

制造业 0.6 (0.7) 1.8 (1.9)

电力,燃气,水 1.8 (1.8) -5.0 (-5.1)

供水,排污 1.6 (0.8) 9.2 (7.6)

总生产 0.5 (0.5) 2.2 (2.3)

建筑业 -0.2 (0.2) 3.4 (4.3) (完) (编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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