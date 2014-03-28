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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 18:09 BJT

表格：欧元区3月经济景气指数升至102.4，高于预期的101.4

路透布鲁塞尔3月28日 - 欧盟执委会周五公布：

* 欧元区3月企业景气指数为0.39(调查预估为0.40)，2月为0.36

* 3月经济景气指数升至102.4(调查预估为101.4)，2月为101.2

* 3月工业景气指数为负3.3，2月修正为负3.5

* 3月消费者通胀预期指数为10.8，2月为13.6

* 3月消费者信心指数为负9.3，2月为负12.7

详细数据如下：

欧元区 3月 2月 1月

经济景气 102.4 101.2 101.0

工业 -3.3 -3.5 -3.8

服务业 4.2 3.3 2.4

消费 -9.3 -12.7 -11.7

零售贸易 -2.6 -3.0 -3.4

建筑 -28.8 -28.5 -29.8

生产者通胀预期 -0.8 -0.2 2.4

消费者通胀预期 10.8 13.6 15.1

企业信心 0.39 0.36 0.25

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here(完)

(编译 王翔琼；审校 王洋)
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