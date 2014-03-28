表格：欧元区3月经济景气指数升至102.4，高于预期的101.4

标题新闻：加拿大政府称将通过诉讼等手段，全力维护国内软木材行业的利益
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路透布鲁塞尔3月28日 - 欧盟执委会周五公布：
* 欧元区3月企业景气指数为0.39(调查预估为0.40)，2月为0.36
* 3月经济景气指数升至102.4(调查预估为101.4)，2月为101.2
* 3月工业景气指数为负3.3，2月修正为负3.5
* 3月消费者通胀预期指数为10.8，2月为13.6
* 3月消费者信心指数为负9.3，2月为负12.7
详细数据如下：
欧元区 3月 2月 1月
经济景气 102.4 101.2 101.0
工业 -3.3 -3.5 -3.8
服务业 4.2 3.3 2.4
消费 -9.3 -12.7 -11.7
零售贸易 -2.6 -3.0 -3.4
建筑 -28.8 -28.5 -29.8
生产者通胀预期 -0.8 -0.2 2.4
消费者通胀预期 10.8 13.6 15.1
企业信心 0.39 0.36 0.25
欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here(完)
(编译 王翔琼；审校 王洋)
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%