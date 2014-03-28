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货币新闻 | 2014年 3月 28日 星期五 17:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月28日

路透伦敦3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           267,200           -1,350
    锡             9,545             持平
    铅           200,375              -25
    锌           777,575           +1,750
    铝         5,387,100           -6,150
    镍           285,462           -1,212
    铝合金        54,760             持平
    NASAAC        73,400             -560
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品   库存数据        库存分布             品种      库存数据        库存分布
 种                                                                  
 铜   MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅        MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡        MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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