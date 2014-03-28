《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(3月24日-28日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计回升0.2%，使年初以来的贬值幅度缩窄至2.55 %，大幅快贬暂告段落。扩大波幅政策推出后，即期日内波动幅度提高，日波动超百点渐成 常态。市场中升贬值预期仍较为分化，参与者期待4月初出炉的经济数据为后期汇率方向提 供更多佐证，短期或在美元强支撑位6.20元附近持续盘整。 公开市场操作: * 随着财政资金投放，中国银行间市场季末资金面“无惊无险”，宽裕局面持续，央行 公开市场则顺势加力回笼，并时隔两周后重启14天正回购。在维稳基调不改的前提下，央行 短期操作兼具灵活性，将流动性调控在合意范围，同时有效管理预期仍是近期政策的主要目 标。市场人士表示，当前经济基本面仍偏弱，加之人民币汇率波动较大、2月外汇占款增量 亦明显下降等不确定因素，也都需要货币政策暂时维持温和立场。他们并认为，未来两个月 是季节性的财税缴款高峰期，届时资金面可能面临不小的冲击，央行亦有意趁资金面宽松之 时，加大正回购操作量，将到期量平滑至4月，以减轻未来的资金压力。 债市: * 中国银行间债市当周走势偏弱。市场人士指出，经济趋弱已无太多悬念，稳增长的预 期进一步升温，然具体政策方式选择上机构分歧仍存。故操作策略多倾向于谨慎做短，在尚 可资金面的支撑下，短融等品种表现略好一些。市场继续关注基本面和资金面的变化，期冀 得到进一步的指引。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周小幅走低。交易员指出，季末资金面安然无恙，流动性宽 松局面不改，且虽然临近月底但银行信贷规模调整压力尚可，令机构收票需求不减，而出票 机构则相对有限。当前关注流动性变化对票据需求影响，料短期内资金问题不大，转帖利率 还有可能下跌，不过未来缴税因素干扰值得关注。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计下跌0.29%。周初受京津冀一体化及地产股再融资松 绑等消息刺激，地产股领涨并带领大盘上涨，不过本周后段以创业板为代表的成长股大幅跳 水，令大盘反弹夭折，沪综指连续三日收跌，周五收报2,041.712点。 期市: * 上海期铜当周震荡上涨。因最新PMI数据疲弱，相当多人士期待中国能够出台经济刺 激措施，在这种预期支持下，国内铜价震荡上行，主力6月合约 周五收报46,450元， 本周累计上涨2.83%。 * 上海期金当周延续跌势，因担忧美国升息前景，美元走势持坚，此外美国经济数据良 好，全球最大的黄金ETF持仓量下滑，均对金价形成拖累。上海期金主力1406合约 周五收报每克259元，全周累计下滑2.21%。(完) (整理 曹巍浩/边竞/林琦/吴芳/李然; 审校 杨淑祯)