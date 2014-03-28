路透基点：中铁建和铜陵有色合资公司经三家银行筹贷1.29亿美元--RLPC

路透3月26日 - 根据中国铁建股份有限公司(CRCC)提交给证交会的一份文档，该公司和铜陵有色金属集团控股有限公司的合资企业正通过三家银行办理1.29亿美元的10年期融资。

这三家银行是中国农业银行铜陵分行、中国银行铜陵分行和国家开发银行。国家开发银行是担保品控管行。

该贷款通过中铁建--铜冠投资有限公司筹得，并由中铁建和铜陵有色金属做担保。

中铁建和铜陵有色在中铁建--铜冠投资有限公司各持股30%和70%。据证交所文档，该合资公司从事矿山投资、矿山开发技术服务、物流以及矿产品、矿山机电产品销售。(完)