路透基点：中铁建和铜陵有色合资公司经三家银行筹贷1.29亿美元--RLPC

国际油市：油价连跌六日后小涨，但市场依然承压
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
路透3月26日 - 根据中国铁建股份有限公司(CRCC)提交给证交会的一份文档，该公司和铜陵有色金属集团控股有限公司的合资企业正通过三家银行办理1.29亿美元的10年期融资。
这三家银行是中国农业银行铜陵分行、中国银行铜陵分行和国家开发银行。国家开发银行是担保品控管行。
该贷款通过中铁建--铜冠投资有限公司筹得，并由中铁建和铜陵有色金属做担保。
中铁建和铜陵有色在中铁建--铜冠投资有限公司各持股30%和70%。据证交所文档，该合资公司从事矿山投资、矿山开发技术服务、物流以及矿产品、矿山机电产品销售。(完)
(编译 李爽 审校 王洋)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p